İzmir’de zincirleme kaza: 2 öğrenci yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, öğrenci servis otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir–Çanakkale yolu Yenifoça Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 09 SB 292 plakalı kamyonun trafik ışıklarında durduğu sırada, arkadan gelen H.K. idaresindeki 35 NCY 38 plakalı kamyonet duramayarak arkadan çarptı. Ardından gelen M.C. idaresindeki 35 TFT 50 plakalı kamyon ve B.A. idaresindeki 35 S 68067 plakalı servis otobüsü de kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme trafik kazasında servis otobüsünde bulunan öğrencilerden B.R. (17) ile İ.G. (16) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciler ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.