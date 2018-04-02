Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114946
ALTIN
170.062
DOLAR
3.9640
STERLİN
5.5626
EURO
4.8827

İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı olayda 4 kişi yaralanırken, hastane önünde taraflar arasında arbede yaşandı.Olay İzmir’in Balçova ilçesinde Bahçelerarası...

İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı olayda 4 kişi yaralanırken, hastane önünde taraflar arasında arbede yaşandı.Olay İzmir’in Balçova ilçesinde Bahçelerarası...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:33
İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı olayda 4 kişi yaralanırken, hastane önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Olay İzmir’in Balçova ilçesinde Bahçelerarası Mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29) ve Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında kavga çıktı. Kavgada kullanılan silah ve bıçak olay yerinde bulundu.

Olaya karışan taraflar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’ne kaldırılırken iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyup hastaneye koşan tarafların yakınları arasında arbede yaşanırken polis olaya müdahale etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor
Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor
Bayraklı’nın gençleri şampiyonluğu bırakmadı
Bayraklı’nın gençleri şampiyonluğu bırakmadı
Kemalpaşa’da yerel buluşmalar devam ediyor
Kemalpaşa’da yerel buluşmalar devam ediyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim