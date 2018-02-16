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İzmir’de şap hastalığı eğitimi ve tatbikatı

İzmir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, şap hastalığının yok edilmesine yönelik hem eğitim hem de tatbikat gerçekleştirilirken, hastalığın 2020 yılında tamamen ortadan kaldırılması...

İzmir’de şap hastalığı eğitimi ve tatbikatı

İzmir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, şap hastalığının yok edilmesine yönelik hem eğitim hem de tatbikat gerçekleştirilirken, hastalığın 2020 yılında tamamen ortadan kaldırılması...

16 Şubat 2018 Cuma 10:40
İzmir’de şap hastalığı eğitimi ve tatbikatı

İzmir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, şap hastalığının yok edilmesine yönelik hem eğitim hem de tatbikat gerçekleştirilirken, hastalığın 2020 yılında tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (UTAEM) 5 gün süren ‘Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi eğitimi verildi. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli’nin açılışını yaptığı eğitimde, Bakanlık ve Şap Enstitüsünde görevli konu uzmanı personel tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Teorik eğitimlerin ardından il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel ile Ankara, İzmir, Manisa, Kütahya, Malatya, Zonguldak, Isparta, Eskişehir, Muğla, Edirne, Antalya, Ordu, Hatay, Uşak, Amasya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon ve Sivas illerinde görevli 92 resmi veteriner hekimin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat da gerçekleştirildi.

Acil Eylem Planı

"Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi" konulu eğitimde olası bir şap salgınının etkin bir şekilde nasıl kontrol edileceği ve hastalığın nasıl yok edileceği ile salgın sırasında ve sonrasında uygulanacak prosedürleri içeren Acil Eylem Planı hakkında ilgili personel bilgilendirildi ve planın uygulama aşamaları anlatıldı. Uygulamalı saha tatbikatı da gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen tatbikat sayesinde olası şap hastalığı salgınında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm yolları uygulamalı olarak gösterildi ve en hızlı şekilde hastalık teşhisinden başlayarak, yayılmasının önüne geçilmesi ve tedavisi için izlenecek prosedürler hakkında da bilgiler verildi.

“ 2020 yılında tamamen ortadan kalkacak”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan "Şap Hastalığından Arilik Genelgesi" kapsamında, 2020 yılına kadar ülkemizde şap hastalığının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. İlgili genelge ile 2020 yılında Trakya Bölgesinin "Aşısız Arilik", Anadolu Bölgesinin ise "Aşılı Arilik" statüsü kazanması planlanıyor.
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