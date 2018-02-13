İzmir’de 8 bin 500 yıl önceye yolculuk

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan kazılarla, ilk Egelilerin 8 bin 500 yıl önce nasıl yaşadığını, nasıl barındığını, ne zorluklarla yaşadığı açıklandı.

İzmir’in Bornova ilçesi, Yeşilova Mahallesi yakınlarında 2005 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan kazılar aralıksız devam ederken, her kazılan alandan da adeta tarih fışkırıyor. Kazı yapılan alanda 2014 yılında hizmete açılan Yeşilova Höyüğü ziyaretçi merkezi ise açıldığı günden bugüne kadar 40 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçi merkezinde görev yapan dört arkeologdan biri olan Meryem Kızıl; ilk Egelilerin 8 bin 500 yıl önce nasıl yaşadığını, nasıl barındığını, ne zorluklarla yaşadığını merak eden herkesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezine beklediklerini söyledi. Arkeolog Kızıl, ziyaretçi merkezinde Neolitik dönemi birebir yansıtacak şekilde tasarlanan evler, kıyafetler ve takıları ile ziyaretçilere interaktif etkinler düzenlediklerini, hatta kilden yaptıkları çanak çömleklerle ekmek bile pişirebilecekleri fark oluşturan merkezi ile Türkiye’de başka böyle bir kazı alanın olmadığını vurguladı. Meryem Kızıl sözlerine şöyle devam etti: “Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin hocamız öncülüğünde bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerine ait envanter ve etütlük nitelikte eserlerin çıkarıldığı Yeşilova Höyüğünün ardından, Yassıtepe Höyüğünde de önemli kalıntılara ulaşıldı. Bölgede devam eden kazılarda dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümüne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri ve taneleri bulundu. Bölgede yaptığımız kazılarla Batı Anadolu Kültür Tarihine yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz.”