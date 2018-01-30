İzmir Ticaret Odası üyelerine kredi kolaylığı

İzmir Ticaret Odası üyelerine uygun koşullarda kredi sağlanması amacıyla, “İzmir Ticaret Odası & A Bank Kredi Protokolü imzalandı.

İzmir Ticaret Odası üyelerine uygun koşullarda kredi sağlanması amacıyla, “İzmir Ticaret Odası & A Bank Kredi Protokolü İmza Töreni” gerçekleştirildi. Kredi protokolü kapsamında oda üyelerine; işletme kredisi, taksitli işletme kredisi, araç kredisi, filo kredisi, işyeri edindirme kredisi, ihracat döviz kredileri başta olmak üzere pek çok kredi imkanı verilecek. Üyeler tarafından faydalanacak krediler için bankanın ilan ettiğinin yarım puan altında faiz uygulanacak.

A Bank 1991’den bu yana Türk bankacılık sektöründe hizmet verdiğini dile getiren A Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “İzmir Ticaret Odası, çok nadide bir kurum. İzmir’in rekabette kendini farklılaştırması için çok önemli konu. Birinci önceliğimiz güçlü bir ekonomi, özellikle Türkiye ve İzmir’in gelişimine doğrudan katkı yapmak. İzmir’de yatırımlar başta olmak üzere ihracat, işletme sermayesi ihtiyaçlarında her konuda kendi uzmanlığımızı ticaret odası üyelerimizle paylaşmak için buradayız. Biz bunlara protokol çerçevesinde yapılmış bakmıyoruz çok uzun soluklu bir sürece hazır olmak istiyoruz. Sizin varlığınız bizim varlığımıza destek veriyor” diye konuştu.

“Türkiye’de başlatan ilk oda olduk”

İş yaşamında finansman hayatın önemine vurgu yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise şunları söyledi:

“2001 yılında ekonomik kriz sonrası üyelerimize daha iyi koşullarda kredi imkanı sağlamak için bankalarla kredi protokolleri imzalamaya başladık. Bu uygulamayı Türkiye’de başlatan ilk oda olduk. İlk kredi protokolümüzü de 2002 Nisan ayında Türkiye İş Bankası ile imzalamıştık. 2001’den bu yana üyelerimize özel şartlarla kredi imkanı sunan 18 banka ile toplam 52 protokol imzaladık. Bugün de Kredi Protokollerimize bir yenisini daha ekliyoruz. A Bank ile imzaladığımız ilk protokolümüz olacak. Protokolümüzün bu anlamda üyelerimiz açısından oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Masamız bünyesinde üyelerimize kredi için birebir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Krediye başvurmak için gereken “A Bank kredisi içindir” ibareli Oda Faaliyet Belgesini ücretsiz olarak vereceğiz.”