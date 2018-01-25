İzmir Süper Amatör Lig: Aliağaspor: 3 - Bornova Belediyespor: 0

İzmir Süper Amatör Lig’in 17. haftasında Bornova Belediyespor’u sahasında konuk eden Aliağaspor, rakibini 3-0 mağlup etti.
Stat: Aliağa İlçe
Aliağaspor: Kıvanç Emre Özkal xxx, Yunushan Memişoğlu xx, Ali Osman Gündoğdu xxx, Erdoğan Akbey xx, Serhat Yağlı xx, İbrahim Kuşcan xxx (Azubuike Dk. 82 ?), Davidson Bethel Jack xxx, Adnan Malat xx, Muhammet İnce xx, Ramazan Aksoy x (Ogün Bulut Dk. 65 x), Fatih Özece x (Muhammed Sak Dk. 46 xx)
Bornova Belediyespor: Yusuf Utku Önal x, Fatih Kurt xx, Burak Öz x, Hakan Kahraman xx, Ümit Yıldız x (Salper Gürbalıkçı Dk. 62 x), Burak Kantar xx, Abdullah Türk x (Mehmet Çalışkan Dk. 58 x), Kenan Atamer xx, Salih Arı xx, Mehmet Karataş x, Furkan Dursun x
Goller: Ramazan Aksoy (Dk. 49 ve 60), İbrahim Kuşcan (Dk. 65) (Pen.) (Aliağaspor)
Kırmızı Kart: Burak Öz (Dk. 88) (Bornova Belediyespor)Sarı kartlar: Ogün Bulut, Azubuike (Aliağaspor), Burak Kantar, Yusuf Utku Önal, Hakan Kahraman (Bornova Belediyespor)