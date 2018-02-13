İzmir Öykü Günleri 16. kez kapılarını açıyor

Konak Belediyesi’nin bu yıl 16. kez düzenleyeceği, 16-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Öykü Günlerinde Türk edebiyatının ünlü kalemleri buluşacak. Bu yıl ki teması “Edebiyatta yersizlik, yurtsuzluk” olarak belirlenen etkinliğin onur konuğu ise usta edebiyatçı Cemil Kavukçu olacak.

Konak Belediyesi’nin bu yıl 16. kez ev sahipliği yaptığı İzmir Öykü Günleri’nin açılış töreni 16 Şubat Cuma günü Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde saat 13.00’de yapılacak. Etkinlikle ilgili basın toplantısı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya düzenleme komitesinde yer alan Ahmet Büke, Kerem Işık, Yunus Bekir Yurdakul, Yıldız İlhan’ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Başkan Yardımcısı Eser Atak katıldı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat organizasyonları arasında yer alan İzmir Öykü Günleri’ne bir kez daha ev sahipliği yapacaklarını ve Öykü Günleri’nin kurumsallaştığını belirterek, bu yılki Öykü Günlerinde İzmir’den ve İzmir dışından 30 konuğu ağırlayacaklarını dile getiren Pekdaş, geçtiğimiz yıllarda Öykü Günleri’nin davetlisi olan ve kaybettiğimiz yazarlardan Erhan Bener, Leyla Erbil ve Tarık Dursun K.’nın anılacağını söyledi. Coğrafyamızın çok zor günlerden geçtiğini ve bu nedenle bu yılki temanın “Edebiyatta yersizlik, yurtsuzluk” olarak belirlendiğini dile getiren Pekdaş, 16-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Öykü Günleri’nin onur konuğunun usta edebiyatçı Cemil Kavukçu olduğunu kaydetti. “Öyküyü yaşatmak, insanı yaşatmaktır” diyen Pekdaş, bu yılın bildirgesini yazan Feyza Hepçilingir’den bir alıntıyla sözlerine devam ederek, “Öykünün çıktığı yerde de insan vardır, ulaştığı yerde de. Herkeste ayrı ayrı yaşayan hep aynı insandır belki de. Yalnızca insanın kendisini anlattığını sanan insanın aslında bütün insanları anlatması gibi. Daima başkalarını anlattığını sanan yazarın anlattığının hep kendisi olması bundandır. Çünkü insan bütün halleriyle öyküdür, öykü bütün halleriyle insan” diyerek insanlığı yükseltmemiz gereken bu günlerde öyküye sarılmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Usta kalemler yer alacak

Eleştirmen Fethi Naci’nin “Elini neye değdirse öykü oluyor” dediği usta yazar Cemil Kavukçu İzmirlilere konuk olacak. 16 yılı geride bırakan İzmir Öykü Günlerine bugüne kadar Adalet Ağaoğlu, Adnan Özyalçıner, Erhan Bener, Füruzan, Osman Şahin, Tarık Dursun K., Leyla Erbil, Selim İleri, Murathan Mungan, Nursel Duruel, Necati Tosuner ve Ayla Kutlu gibi Türk edebiyatının önemli isimleri onur konuğu olmuştu. Etkinliğin tüm Türkiye’de okunacak Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni, İzmir Öykü Günleri onuruna Feyza Hepçilingirler kaleme aldı.

Öyküler dile gelecek

16-17 Şubat 2018 tarihlerinde Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde iki gün boyunca sürecek olan edebiyat etkinliklerinde, ‘Ölümünün 40. yılında Oğuz Atay’ın ıssızlığı’, ‘Öykünün anayurdunda düş kaçıran bir yazar: Cemil Kavukçu’, ‘Göç ve sürgün edebiyatı’, ‘Yersiz yurtsuzluğa düşünsel bakış’, ‘Öykünün anayurduna yolculuk’ ve ‘Dilini yurt yapanlar’ isimli oturumlar gerçekleşecek. Ayrıca Öykü Tiyatro Grubu tarafından Samim Kocagöz ve Cemil Kavukçu’nun birer öyküsü seslendirilecek.