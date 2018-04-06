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"İzmir gayrimenkul dünyası değişim istiyor"

İzmir Ticaret Odası seçimlerine hazırlanan komitelerden 49. Emlak Danışmalığı Komitesine aday olan değişim grubu adına açıklamalarda bulunan Adnan Bozbay, İzmir gayrimenkul dünyasının değişim istediğini ifade etti.İzmir Ticaret Odası’nın...

"İzmir gayrimenkul dünyası değişim istiyor"

İzmir Ticaret Odası seçimlerine hazırlanan komitelerden 49. Emlak Danışmalığı Komitesine aday olan değişim grubu adına açıklamalarda bulunan Adnan Bozbay, İzmir gayrimenkul dünyasının değişim istediğini ifade etti.İzmir Ticaret Odası’nın...

06 Nisan 2018 Cuma 16:10
"İzmir gayrimenkul dünyası değişim istiyor"

İzmir Ticaret Odası seçimlerine hazırlanan komitelerden 49. Emlak Danışmalığı Komitesine aday olan değişim grubu adına açıklamalarda bulunan Adnan Bozbay, İzmir gayrimenkul dünyasının değişim istediğini ifade etti.

İzmir Ticaret Odası’nın (İTO) 9 Nisan 2018 Pazartesi günü meslek komiteleri için düzenleyeceği seçimde yarışa giren 49. Emlak Danışmalığı Komitesi değişim grubu, değişim isteyen üyelerin oylarına talip olduğunu açıkladı. İzmir Ticaret Odası Başkan Adayı Mahmut Özgener ile birlikte yola çıktıklarını ifade eden Ahmet Eren, komitenin şu isimlerden oluştuğunu söyledi: “Adnan Bozbay, Ahmet Eren, Erol Ersoy, Hakan Hezer, Mehmet Özsarı, Necdet Bayatsapan, Neşet Birlik, Onur Çetin, Şenay Altınkaynak ve Yusuf Murat Genç.”

İzmir gayrimenkul dünyasının değişim istediğini savunan Adnan Bozbay ise seçimlere çok iddialı hazırlandıklarını ifade ederek projelerini şu şekilde anlattı: “Proje pazarlama, kentsel dönüşüm, arsa-arazi geliştirme, kişisel gelişim ve gayrimenkul değerleme gibi konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Hukuki, mali ve mimari konularda danışmanlık desteği sağlayacağız. Emlakçılık Yasa Tasarısı için ilgili bakanlıkla görüşmelerin hızlandırılması ve halka emlakçılığı tanıtacak tanıtım ve kamu spotlarının yayınlanması konularında girişimlerde bulunacağız.”
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