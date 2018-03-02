İzmir Ekonomililer, fotoğrafta ’sokağı’ yansıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, “sokak” kavramını fotoğraflara yansıttı. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası’nda İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş’ın katılımıyla portre, obje ve peyzaj konularında ve özellikle sokak kavramı üzerine çektikleri fotoğrafları sergiledi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Mura, ikinci sınıf öğrencilerinin Öğretim Görevlisi Toros Mutlu danışmanlığında temel fotoğraf dersi kapsamında sergiye hazırlandığını belirterek, “Sergimizde, 18 öğrenci 23 eser sundu. Öğrencilerimiz, en temel üç fotoğraf türü olarak tanımlayabileceğimiz portre, obje ve peyzaj çekimlerinin deneyimledi. Son proje olarak da sokak fotoğrafçılığını deneyimlediler. Sokak kavramı kamusal bir alanı tanımlamaktan öte, onun enerjisini anlatmak için seçilmiş bir metafor gibi düşünülebilir” dedi.

İzmir Ticaret Odası’ndaki fotoğraf sergisi, 7 Mart tarihine kadar devam edecek.