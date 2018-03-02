Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116484
ALTIN
162.454
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2499
EURO
4.6963

İzmir Ekonomililer, fotoğrafta ’sokağı’ yansıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, “sokak” kavramını fotoğraflara yansıttı. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası’nda İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı...

İzmir Ekonomililer, fotoğrafta ’sokağı’ yansıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, “sokak” kavramını fotoğraflara yansıttı. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası’nda İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı...

02 Mart 2018 Cuma 10:36
İzmir Ekonomililer, fotoğrafta ’sokağı’ yansıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, “sokak” kavramını fotoğraflara yansıttı. Öğrenciler, İzmir Ticaret Odası’nda İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş’ın katılımıyla portre, obje ve peyzaj konularında ve özellikle sokak kavramı üzerine çektikleri fotoğrafları sergiledi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Mura, ikinci sınıf öğrencilerinin Öğretim Görevlisi Toros Mutlu danışmanlığında temel fotoğraf dersi kapsamında sergiye hazırlandığını belirterek, “Sergimizde, 18 öğrenci 23 eser sundu. Öğrencilerimiz, en temel üç fotoğraf türü olarak tanımlayabileceğimiz portre, obje ve peyzaj çekimlerinin deneyimledi. Son proje olarak da sokak fotoğrafçılığını deneyimlediler. Sokak kavramı kamusal bir alanı tanımlamaktan öte, onun enerjisini anlatmak için seçilmiş bir metafor gibi düşünülebilir” dedi.

İzmir Ticaret Odası’ndaki fotoğraf sergisi, 7 Mart tarihine kadar devam edecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’in iyilik projesi çığ gibi büyüyor
İzmir’in iyilik projesi çığ gibi büyüyor
Manisa’nın yol kenarlarına 800 km’lik yeşil kuşak
Manisa’nın yol kenarlarına 800 km’lik yeşil kuşak
Polise palalı saldırıda 2 tutuklama
Polise palalı saldırıda 2 tutuklama

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim