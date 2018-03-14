Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117593
ALTIN
165.280
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4193
EURO
4.7958

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin daha başkanı netleşti

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin başkanı, yapılan temayül yoklamaları ve değerlendirmeler sonucu belli oldu.İzmir AK Parti’de 15 ilçe için alınan değişim kararı doğrultusunda 5 kişilik kooridinatör ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda...

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin daha başkanı netleşti

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin başkanı, yapılan temayül yoklamaları ve değerlendirmeler sonucu belli oldu.İzmir AK Parti’de 15 ilçe için alınan değişim kararı doğrultusunda 5 kişilik kooridinatör ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda...

14 Mart 2018 Çarşamba 20:27
İzmir AK Parti’de 6 ilçenin daha başkanı netleşti

İzmir AK Parti’de 6 ilçenin başkanı, yapılan temayül yoklamaları ve değerlendirmeler sonucu belli oldu.

İzmir AK Parti’de 15 ilçe için alınan değişim kararı doğrultusunda 5 kişilik kooridinatör ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda ve genel merkez ile yapılan istişareler sonucunda 6 ilçenin başkanı belli oldu. Temayül yoklamalarında aday gösterilen başkan adayları genel merkeze çağrılarak değerlendirme yapıldı. Yapılan mülakat sonrasında yola devam edilecek isimler ilan edildi. Foça İlçe Başkanlığına İrfan Çalışkan, Aliağa İlçe Başkanlığına Kazım Sayın, Bornova İlçe Başkanlığına Cevdet Çayır, Çiğli İlçe Başkanlığına Mesut Demirkaya, Dikili İlçe Başkanlığına Zeynep Güreler, Karşıyaka İlçe Başkanlığına İsmail Çiftçioğlu atandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurduğu sanat eviyle İzmir’e renk katacak
Kurduğu sanat eviyle İzmir’e renk katacak
Yeni açılan hastaneye duygulandıran ziyaret
Yeni açılan hastaneye duygulandıran ziyaret
Bayraklı’da 30 yıllık sorun çözüldü
Bayraklı’da 30 yıllık sorun çözüldü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim