İnşaat sektörü 2018’de de destek bekliyor

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, inşaat sektörünün 2017 yılında yakalanan yüksek büyümeye en fazla katkı sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirterek “Ancak geçtiğimiz yılın son çeyreği ile birlikte konut satışları düşmeye başladı. Büyümenin devam etmesi için inşaat sektörünün 2018’de de desteklenmesini bekliyoruz” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyen ülke ekonomisine en fazla katkı yapan sektörlerin başında inşaatın geldiğini söyledi. İnşaat sektörünün 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 büyüyerek genel büyümeye çok büyük katkı yaptığını belirten Demirtaş, “Özellikle konut satışlarındaki rakamlar çok dikkat çekici. 2017 yılının başında konut satışlarında ciddi yavaşlama vardı, ikinci çeyrekte satışlar yüzde 0,4 azalmıştı. Ama geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 23,4 artış ile konut satışlarında son yılların en büyük satışı gerçekleşti. Bunda hükümetimizin destekleri ve özellikle de sağlanan harç ile vergi indirimlerinin eylül ayında bitecek olmasının büyük etkisi oldu. İndirimler bitmeden konut almak isteyenler, satışları çok arttırdı. Bu da vergi ve harç indirimlerinin ne kadar önemli olduğu gösteriyor” dedi.

“Vergi indirimi bitti, satışlar düştü”

2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 23,4 artış ile rekor kıran satışların harç ve vergi indirimlerinin bitmesinin hemen ardından yılın son çeyreğinde düşüşe geçtiğine dikkat çeken Demirtaş, “Hükümetin uyguladığı destek programları asıl etkisini özellikle kredili konut satışlarında gösterdi. Hükümetin verdiği destekler ile kredili konut satışları 2016’nın sonunda toparlanmaya başladı, 2017’nin üçüncü çeyreğinde de kredili konut satışları yüzde 15,2 oranında arttı. Ama hükümetin verdiği desteğin azalmasıyla sektördeki yavaşlama ve daralma yeniden kendini göstermeye başladı. Kredili konut satışların 2017’nin son çeyreğinde yüzde 25 civarında düştü. Diğer yandan konut kredilerindeki faiz oranları 2016 sonunda yüzde 11 olan faizler yüzde 15’i de geçti” dedi. Tüm bu göstergelerin inşaat sektörünün 2018 yılına zor bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirten Demirtaş, “Düşen satışlar, yavaşlayan fiyat artışları ve nakit sıkışması sonucunda ortaya çıkan finansman zorlukları, büyümenin en temel dinamiklerinden biri haline gelen inşaat sektöründe 2018 yılında riskler ve sıkıntılar olabileceğini gösteriyor. Bunu elbette hükümetimiz de görüyordur. Büyümenin sürmesi, yeni istihdam yaratılması için hükümetimizden2018 yılında da geçtiğimiz yıllardakine benzer vergi ve harç indirimleri ile konut kredi faizlerinde indirim yapılarak inşaat sektörünü desteklemesini bekliyoruz” dedi.