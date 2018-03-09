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Gerenköy halkı, dilek ve önerilerini aktardı

Foça’da ilçenin tüm mahalle ve köylerinde sıklıkla düzenlenen halk toplantıları, Gerenköy Mahallesinde devam etti. Gerenköy sakinleri ilçe yöneticilerine dilek ve önerilerini aktardı.Foça Kaymakamlığı tarafından ilçenin tüm mahalle...

Gerenköy halkı, dilek ve önerilerini aktardı

Foça’da ilçenin tüm mahalle ve köylerinde sıklıkla düzenlenen halk toplantıları, Gerenköy Mahallesinde devam etti. Gerenköy sakinleri ilçe yöneticilerine dilek ve önerilerini aktardı.Foça Kaymakamlığı tarafından ilçenin tüm mahalle...

09 Mart 2018 Cuma 15:47
Gerenköy halkı, dilek ve önerilerini aktardı

Foça’da ilçenin tüm mahalle ve köylerinde sıklıkla düzenlenen halk toplantıları, Gerenköy Mahallesinde devam etti. Gerenköy sakinleri ilçe yöneticilerine dilek ve önerilerini aktardı.

Foça Kaymakamlığı tarafından ilçenin tüm mahalle ve köylerinde sıklıkla düzenlenen halk toplantıları, Gerenköy Mahallesinde devam etti. Foça Kaymakamı Ali Çetin’in yönetiminde Gerenköy kahvehanesinde yapılan toplantıya; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililer, yaklaşık 1 saat süren toplantıda; tarım alanlarının sulama ve elektrik ihtiyaçları ile altyapı ve karayolları konularında sorulan soruları cevaplandırdı. Vatandaşlardan gelen dilek ve önerileri dinleyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Gerenköy’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.
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