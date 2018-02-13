Genç karatecilerden Başkan Serkan Acar’a ziyaret

İzmir’de Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate İl Müsabakalarından 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönen Aliağa Demir Spor Kulübü’nün genç karatecileri kazanılan zafer sonrası Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarıları ile ilçenin gururu olan genç karatecileri makamında ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete genç karatecilerin yanı sıra Karate Antrenörü Nezahat Aksu ve Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt katıldı. Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, genç sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Aliağa’nın son yıllarda farklı spor dallarında birçok başarıya imza attığını belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, “2005-2009 doğumlu yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği karate müsabakalarında Aliağa Demir Spor Kulübü sporcularından 2007 doğumlu Sinem Hayri bayan kumite 36 kiloda, 2009 doğumlu Volkan Demir ise bay kumite 40 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Aliağamızı İzmir’de temsil ederek başarılı sonuçlar alan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan tüm karatecilerimizi ayrıca kutluyorum. Bu başarıların devamı gelecek. Hedefimiz Aliağa’dan milli takımlar düzeyinde başarılı sporcular yetiştirmek. Aynı zamanda gençlerimize spor ahlakı aşılamak ve onların iyi bireyler olmalarını sağlamak” dedi.