Foçalı şampiyon karateciler spor lisesini ziyaret etti

Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı birçok turnuvada şampiyonluklar kazanan minik karateci Kaan Yüksel ve önemli başarıları bulunan 2008 doğumlu Egecan Tercan spor lisesi öğrencilerine gösteri maçı yaptı.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Spor Lisesini ziyaret ederek öğrencilere birçok müsabakada başarı elde eden Foçalı minik karatecileri örnek gösterdi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar’a ziyaretinde karate eğitmeni Kudret Yüksel, Spor Lisesi Müdürü Levent Koyuncu, müdür yardımcıları Yasemin Simavlı, Aydın Dalgıç, Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Keskin ve müdür yardımcısı Murat Tilki eşlik etti.

Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı birçok turnuvada şampiyonluklar kazanan minik karateci Kaan Yüksel, İzmir Karate Kumite üçüncüsü olan 2008 doğumlu Egecan Tercan ile lise öğrencilerine gösteri maçı yaptı. Müdür Yüksel Akar, sporculara hitaben, her müsabakanın sadece bir galibi olduğunu, galip olmak kadar mağlup olmanın da sporun içinde var olduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda minik karateciler, spor lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri hatıra fotoğrafı çektirdi.