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Foça’da tüm etkinlikler iptal

Foça Belediyesi, devam etmekte olan Afrin Operasyonunda şehit düşen ve yaralanan askerlere saygı gereği 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliklerini iptal etti.Birlik ve beraberlik mesajı veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “İçinde bulunduğumuz...

Foça’da tüm etkinlikler iptal

Foça Belediyesi, devam etmekte olan Afrin Operasyonunda şehit düşen ve yaralanan askerlere saygı gereği 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliklerini iptal etti.Birlik ve beraberlik mesajı veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “İçinde bulunduğumuz...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:18
Foça’da tüm etkinlikler iptal

Foça Belediyesi, devam etmekte olan Afrin Operasyonunda şehit düşen ve yaralanan askerlere saygı gereği 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliklerini iptal etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “İçinde bulunduğumuz zamanlar birlik ve beraberlik zamanlarıdır” dedi.

Ülke olarak zor günler geçirdiğimizi vurgulayan Başkan Demirağ, “Ülkemizce yaşadığımız zorlu günler malumlarınızdır. Böylesine acılarla kanayan yürekleri düşündüğümüzde hep birlikte tek yürek olmalıyız. Şehitlerimiz yüreğimizi dağlıyor. Acılı ailelerimize sabır, yaralı yiğitlerimize şifalar diliyoruz. Dolayısıyla 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliklerimizi iptal ettiğimizi duyururuz. Acımız sonsuz” dedi.
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