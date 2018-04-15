Foça, sevilen esnafını kaybetti

Foça Birlik Otobüsçüler Kooperatifi eski Başkanı, Bağarası’nda araba yıkama hizmeti veren Enis Tozkoparan (60), kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tozkoparan, dün yüzlerce seveninin omuzlarında göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde geçirdiği kalp kriz sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tozkoparan için dün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, MHP’li belediye meclis üyeler, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Koldaş, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tozkoparan’ın meslektaşları, yakınları ve Foçalı vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından uzun bir araç konvoyu eşliğinde yıllarca çalıştığı Foça Terminali önünden son kez geçirilen Tozkoparan’ın naaşı, Foça Yeni Kabristan’da toprağa verildi.