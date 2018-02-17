Ege Üniversitesinden yerli ve milli tıp cihazı

Ege Üniversitesinde uzmanlar yerli ve milli biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti. Tamamen yerli malzeme ve olanaklar ile geliştirilen cihaz yurt dışlı emsallerine göre yaklaşık 8 kat daha ucuza imal edildi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan çalışma grubu Türkiye’de yeni bir prototip tıp cihazına imza attı. Bölümün "Biyomedikal Elektronik" dersinin laboratuvar uygulamaları ihtiyacını karşılamak ve araştırma amaçlı veri toplamak için bir cihaz tasarımı düşüncesinden yola çıkılan projede ilk prototipler üretildi. Öncelikli olarak eğitim amacıyla kullanılması planlanan cihaz, daha sonra geliştirilerek hastanelerde hastaların hizmetine sunulabilecek.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler birlikte üretiyor

Yeni cihazının üretim çalışmaları Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla kurulan "Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu" çatısı altında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Engin’in koordinatörlüğünde kurularak çalışmalarını yürüten ve on kişiden oluşan çalışma grubu 8 aylık bir çalışma sonucunda yeni cihazı geliştirdi.

Ege Üniversitesinin milli aşı üretiminin yanında biyomedikal alanda yeni bir atılım içerisinde olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemiz tıp teknolojisi alanındaki ürünlerin yaklaşık yüzde 85’ni ne yazık ki ithal ediyor. Bu ürünlerin ileri teknoloji ürünü pahalı cihazlar olduğu düşünülürse; öğretim üyelerimiz tarafından tamamen yerli teknoloji kullanılarak ve mütevazi bir bütçe ile geliştirilen bu tür cihazların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Cihazımızın elektronik-mekanik imalat ve montajı, Üniversitemiz Teknoparkında yer alan ve bir grup bölüm öğretim elemanlarının kurduğu yerli bir şirket tarafından gerçekleştirildi. Teorik tasarım, kalibrasyon, eğitim modülü ve özel(sensör) prop tasarımı ise öğrencilerimizin de içerisinde bulunduğu proje grubu tarafından üstlenildi" dedi.

Cihazın markalaşma ve ticarileştirme faaliyetlerinin de öğretim üyelerinin kurduğu şirket üzerinden sağlanacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Ülkemizin dünya ile rekabet edebilmesine katkı sunmak için bu tür yerli ve milli girişimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Cihazımızın üretim ve pazarlama aşamasında da tamamen kendi öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin çabası söz konusu. Ege Üniversitesi olarak ortaya koyduğumuz modellerin ulusal ölçekte ses getirmesi ve örnek alınması bizleri mutlu ediyor. Bu önemli projeye katkı sunan tüm öğretim üyelerimize ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yurt dışı fiyatından 8 kat daha ucuza imal edildi"

Cihazla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin ise "Teknik özellikleri itibariyle cihazımız; şimdilik tek kanallı EKG, EMG, EEG gibi çok önemli fizyolojik sinyallerin gerçek zamanda izlenmesi, analog ve sayısal ortamda işlenmesi yeteneklerine sahip. Kablosuz sayısal haberleşme özelliği ile alınan vücut sinyalleri bilgisayar ortamına aktarılarak sonraki analizler için depolanabiliyor. Ayrıca, bilgisayarda üretilen yapay fizyolojik sinyaller ters yön aktarımla analog modülde izlenebiliyor. Kısa dönemde geliştirilecek ikinci versiyonunda yeni teknik donanımlara ilave olarak çok kanallı giriş eklemeyi planlıyoruz. Cihazımızı yurt dışındaki benzerlerinden ayıran bir diğer özelliği ise maliyeti. Biz elimizdeki sınırlı imkanlarla cihazımızı yurt dışı fiyatından yaklaşık 8 kat daha ucuza imal etmeyi planlıyoruz. Bu konuda ülkemize sağlayacağımız katma değer de bizleri motive ediyor" şeklinde konuştu.

"Öncelikle eğitimde kullanılacak"

Cihazın ilk versiyonunun eğitim-araştırma amacıyla tasarımlandığını ifade eden Prof. Dr. Engin, "Cihazımız, eğitimin yanı sıra Sağlık Bakanlığından alınacak izin ile klinik uygulamalarda da kullanılabilecek nitelikte. Ülkemizde sayıları giderek artan Biyomedikal Mühendislik Bölümleri, Meslek Yüksek Okulları Biyomedikal Cihaz Programları, Hemşirelik ve benzeri bölümler ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ve yurt dışı öğretim kurumları düşünüldüğünde bu alanın çok büyük bir kullanıcı kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Tasarımı proje ekibimiz tarafından gerçekleştirilen cihazdan ilk etapta 10 adet tamamen yerli teknoloji ile üretilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Cihazımız özellikle ikinci versiyonu eklenecek arteryel ve yerel doku oksijen doyumu ölçme yeteneği ile klinik ve hasta başı ortamlarında önemli bir boşluğu doldurabilecek. Cihazımızın pazarlama çalışmaları da yine öğretim üyelerimiz tarafından kurulan ve üniversitemiz teknoparkında faaliyete yürüten Proge Araştırma Geliştirme şirketi tarafından yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu gündemindeki devam eden ve ürüne dönme potansiyeli olan diğer araştırma konuları EÜ Tıp Fakültesinin İç Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Biyofizik Anabilim Dalları ile Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ile bilimsel işbirlikleri çerçevesinde yürütülüyor. Bölümde Biyomedikal Elektronik alanında çalışan Prof. Dr. Mehmet Engin, Yrd. Doç. Dr Erkan Zeki Engin ve Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk ile lisansüstü öğrencilerinin yer aldığı “Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu” özellikle Tıbbi Tanılama Amaçlı Biyomedikal Optik Spektroskopi, görüntüleme ve tomografi konularında çalışmalar yürütüyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Biyomedikal Elektronik alanındaki çalışmalar, lisans ve yüksek lisans programında açılan dersler, ilgili lisans ve lisansüstü tezler ve araştırma projeleri ile sürdürülüyor.