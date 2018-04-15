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Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, bu yıl 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 ülkeden yabancı çocuklar ve Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu’nun konuk olacağı...

Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, bu yıl 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 ülkeden yabancı çocuklar ve Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu’nun konuk olacağı...

15 Nisan 2018 Pazar 11:01
Dünya çocukları Karşıyaka’ya geliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, bu yıl 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 ülkeden yabancı çocuklar ve Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu’nun konuk olacağı şenlik boyunca renkli gösteriler sunulacak. Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan, büyük coşkuyla kutlanacak.

Karşıyaka Belediyesinin, Karşıyaka Kaymakamlığı ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 26. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için Almanya, Sri Lanka, Azerbaycan, Makedonya, Slovenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Bulgaristan ve Moldova’dan 173 çocuk 18 Nisan’da Karşıyaka’ya gelecek. Organizasyonun en renkli gruplarından biri de Ankara’dan katılacak 24 kişilik Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu olacak. Gönüllü ailelerin evlerine yerleşecek olan çocuklar; hafta boyunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşayacak.

Kortejle başlıyor

Etkinlikler 19 Nisan Perşembe saat 17.30’da, Kaymakamlık önünden Karşıyaka Çarşı’ya yapılacak kortej ile başlayacak. Tüm gruplar yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle katılacak. Açılış töreni de saat 19.00’da Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek. Konuk çocukların yanı sıra Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Smyrna Koreografi Topluluğu da gösterileriyle görsel şölen sunacak. Şenlik boyunca ilçenin farklı noktalarında da gösteriler yapılacak. Çocuklar için geziler düzenlenecek.

Bayram coşkusu

Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Çocuk Gözüyle Evrensel Değerler’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni de şenlik kapsamında gerçekleşecek. Müzede yapılacak tören 22 Nisan saat 15.30’da başlayacak. 23 Nisan sabahında konuk çocuklar Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret edecek. Bayram coşkusunun final etkinlikleriyle taçlanacağı şenlik, misafir çocukların 24 Nisan’da Karşıyaka’dan ayrılmasıyla son bulacak.

Çocuklar örnek olacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 26. yıla ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutlayacağız. Dünya çocuklarını bir kez daha dostluk ve sevgide buluşturacağız. Kardeşlikleriyle dünyaya barış mesaj verecek, örnek olacaklar. Herkesi etkinliklerimize, bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.
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