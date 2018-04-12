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Dünya çocukları Gaziemir’de buluşacak

Gaziemir Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanı yapıldı.Bu sene 21. kez düzenlenecek olan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanına Gaziemir...

Dünya çocukları Gaziemir’de buluşacak

Gaziemir Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanı yapıldı.Bu sene 21. kez düzenlenecek olan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanına Gaziemir...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:37
Dünya çocukları Gaziemir’de buluşacak

Gaziemir Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanı yapıldı.

Bu sene 21. kez düzenlenecek olan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin basın lansmanına Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol katıldı. 20 Nisan-29 Nisan arasında düzenlenecek olan şenliğe; Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Litvanya, Gürcistan, KKTC ve Gana ülkelerinin yanı sıra Batman ve Sivas’tan da çocukların katılacağı bildirildi. 350 çocuğun katılacağı şenliklerde sevilen sanatçılar Buray, Manuş Baba ve Mabel Matiz gibi önemli isimler de konser verecek. Her sene başka bir temayla yapılan şenliğin bu seneki teması ‘Yeşil Çevre’ olarak belirlenirken, sloganın ise ‘Hava, su, toprak’ olarak belirlendi.

“Barış elçileri yetiştiriyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, şenliğin kültürel kaynaşma sağladığını ve dünya barışına önemli bir katkıda bulunduğunun altını çizdi. Şenol, “Barış ve sevginin kardeşlik ve dostlukla harmanlandığı Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğimiz’in 21. yaşına ulaşmış olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Şenliklerimiz dünya çocuklarını, Gaziemirli ve İzmirli akranlarıyla buluşturuyor, onların arasında ölümsüz dostluk köprüleri kurulmasına zemin hazırlıyor. Tüm amacımız barış elçileri yetiştirmek. Şenlik gururumuz olmaya devam ediyor” dedi.

“Misafirperverliğimizi göstereceğiz”

Şenol, her sene olduğu gibi şenliklere katılan ülkelerin çocuklarının Gaziemirli ailelere misafir olacağını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılan çocuklarımızı evlerimizde konuk ederek Türk Milleti’nin misafirperverliğini tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Evlerde kalan çocukların bir çoğu gitmek istemiyor. Hiçbir zaman da ilişkileri kesmiyorlar. Birbirlerinin düğünlerine dahi katılanlar var. Evde çocuk bakan ailelere de teşekkür ediyoruz. Gelen ülkelerin bizlere getirdikleri hediyeleri de Gaziemir Kültür Evi’nde sergiliyoruz” diye konuştu.

“Gaziemir gücünü gösterdi”

Şenliğe sponsor olan ilçe esnaf ve sanayicisine de teşekkür eden Şenol, “8 yıl önce başlattığımız ‘Gücünü göster Gaziemir’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile esnafı, sanayicisi, işadamı; kısacası yaşamını bu kentte kazanan herkesi görkemli ve dünyaya örnek bir şenlik yaratmaya çağırdık. Çok büyük bir katılım oldu ve herkes az ya da çok demeden gücü ölçüsünde maddi ve manevi destek verdi. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim. Gaziemir gücünü gösterdi” ifadelerini kullandı.
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