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Don Giovanni operasının prömiyeri 3 Şubat’ta

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Wolfgang Amadeus Mozart’ın Don Giovanni adlı iki perdelik operasını sahneleyecek.Don Giovanni operası, İZDOB tarafından 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de sahnelenecek....

Don Giovanni operasının prömiyeri 3 Şubat’ta

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Wolfgang Amadeus Mozart’ın Don Giovanni adlı iki perdelik operasını sahneleyecek.Don Giovanni operası, İZDOB tarafından 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de sahnelenecek....

01 Şubat 2018 Perşembe 15:39
Don Giovanni operasının prömiyeri 3 Şubat’ta

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Wolfgang Amadeus Mozart’ın Don Giovanni adlı iki perdelik operasını sahneleyecek.

Don Giovanni operası, İZDOB tarafından 3 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de sahnelenecek. Opera, İzmir’de orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde, M. Can El’in rejisi ile sahneleniyor. Dekorları Tayfun Çebi, kostümleri Gülay Korkut Dinç tarafından tasarlanan eser için koro şefliğini Costantino Petridis, ışık tasarımcılığını Müfit Özbek üstlendi. Operanın koreografisi Şebnem Şenel, video tasarımları ise Ahmet Şeren’e ait. Don Giovanni operasında solo rolleri; İnanç Makinel, Cengiz Sayın, Hasan Alptekin, Murat Duyan, Doğukan Özkan, Özlem Ateş Aksungur, Birgül Su Ariç, Filiz Güneş, Sevinç Demirağ, Beril El, Burcu Sayın, Erdem Erdoğan, Barış Yanç, Şeniz Çimen, Melisa Kılıç, Ayşe Özmen, Alparslan Mater, Soner Yıldırım, Nejad Beğde, Cihan Özmen ve Gökhan Varkan dönüşümlü olarak üstleniyor.

Oyun tümüyle yenileştirildi

Rejisör Can El, eserin özüne zarar vermeden, günümüz toplumunda klişeleşmiş tipleri esas aldığını, rejiyi bunun üzerine kurguladığını belirtti. El, sadece kostüm ve dekoru değil, oyunu tümüyle yenileştirdiğini vurgulayarak; Leporello’yu ana karakter seçip diğer rolleri onun kişilik bölünmeleri olarak tasarladığını, dekoru 17. yüzyıl yerine günümüz alışveriş merkezinde sunmayı tercih ettiğini belirtti. Dünyada ilk kez 29 Ekim 1787 Prag’da, ülkemizde ilk kez 1955-56 sezonunda Ankara’da sahnelenen Don Giovanni, İzmir’de ilk kez 26 Aralık 1998’de sahnelendi. Don Giovanni, 3 Şubat’taki prömiyerden sonra; bu sezon 5, 24, 27 Şubat ve 10,13 Mart tarihlerinde İzmirli operaseverlere sunulacak.

17. yüzyılda geçiyor

17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Don Giovanni operasının konusu şöyle: "Don Giovanni, varsıllığı ve asaletinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak, bir kadına ilgi duymak yerine karşılaştığı tüm kadınlara ilgi duymakta, kadınları uşağı Leporello’nun da yardımıyla ağına düşürmektedir. Donna Elvira’dan ayrıldıktan sonra, bu kez Donna Anna’yı elde etmek üzere kadının evine girer. Donna Anna’nın çığlıkları üzerine kızının yardımına koşan baba Don Pedro’yu öldürerek kaçan Don Giovanni, sonrasında arsızlığını sürdürecek, sonuçta hak ettiği cezayı bulacaktır."
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