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Doğa ve çevre dostu Bayraklı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Bayraklı Belediyesi, çocuklarla birlikte Dünya Barış Anıtı çevresine çam fidanları dikti. Düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.Doğa...

Doğa ve çevre dostu Bayraklı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Bayraklı Belediyesi, çocuklarla birlikte Dünya Barış Anıtı çevresine çam fidanları dikti. Düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.Doğa...

25 Mart 2018 Pazar 11:04
Doğa ve çevre dostu Bayraklı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Bayraklı Belediyesi, çocuklarla birlikte Dünya Barış Anıtı çevresine çam fidanları dikti. Düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Doğa ve çevreye duyarlı projelerle ilçedeki yeşil alan miktarını sürekli artıran Bayraklı Belediyesi yetkilileri Orman Haftası çerçevesinde Bayraklılı minik öğrencilerle bir araya geldi. Dünya Barış Anıtı’nda düzenlenen, Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan’ın da katıldığı çam fidanı dikme etkinliğinde Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Doğançay Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileriyle çam fidanı dikti. Törende heyecanla fidanları toprakla buluşturan ve can suyu vererek, gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir Bayraklı bırakmak için adım atan minikler aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü hakkında da bilgilendirildi.

"Yeşili kesmek doğayı kesmektir"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı’nın her yeri çok güzel. Esas yeşil alan gecekonduları kaldırdıktan sonra ortaya çıkacak. Bir fidan diken benim için önemli bir insandır. Göreve geldiğimizden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık 5 metrekareye kadar yükselttik. Aynı zamanda çevreye duyarlı projelerimizle de geri dönüşüme önemli katkı sağlayıp birçok alanda tasarruf da yapmış olduk. Yeşili kesmek, doğayı kesmek geleceğimizi kesmektir. Mümkün olduğunca çok fidan dikip yeşil alan sağlamalıyız” dedi.
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