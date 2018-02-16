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Doğa tutkunları yağmur, çamur dinlemiyor

Bayraklı Belediyesi dağcılık ve doğa sporları ekibi yağmurlu, soğuk hava şartlarında da doğal zenginlikleri gezmeye devam ediyor. Yaz kış demeden aktivitelerini sürdüren doğa sevdalıları Ege’nin bir çok bölgesinde kamp kuruyor, yürüyüş...

Doğa tutkunları yağmur, çamur dinlemiyor

Bayraklı Belediyesi dağcılık ve doğa sporları ekibi yağmurlu, soğuk hava şartlarında da doğal zenginlikleri gezmeye devam ediyor. Yaz kış demeden aktivitelerini sürdüren doğa sevdalıları Ege’nin bir çok bölgesinde kamp kuruyor, yürüyüş...

16 Şubat 2018 Cuma 10:23
Doğa tutkunları yağmur, çamur dinlemiyor

Bayraklı Belediyesi dağcılık ve doğa sporları ekibi yağmurlu, soğuk hava şartlarında da doğal zenginlikleri gezmeye devam ediyor. Yaz kış demeden aktivitelerini sürdüren doğa sevdalıları Ege’nin bir çok bölgesinde kamp kuruyor, yürüyüş ve tırmanış yapıyor.

Aralık ayından bu yana her hafta farklı aktiviteler yaparak, kentin doğal güzelliklerini gezerek ve eğlenerek öğrenen Bayraklı Belediyesi dağcılık ve doğa sporları ekibi yağışlı ve soğuk havalarda da gezilerine ara vermeden devam ediyor. 7’den 70’e onlarca sporcu Ege’nin dört bir yanında dağ tepe demeden spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını aralıyor. Zaman zaman dağda kamp kuran sporcular, bol oksijenli havayı teneffüs ederek, boş vakitlerini doğayla iç içe geçiriyor. Ege bölgesinin binlerce yıllık zenginliklerini ziyaret eden, doğal güzelliklerinin tadını doyasıya çıkaran doğa severler yürüyüş sonunda bir sonraki etabı dört gözle bekliyor. Yürüyüşlerle ilgili bilgiye 0 (232) 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

İşte program

Bayraklı Belediyesi Dağcılık ve Doğa Sporları ekibinin önümüzdeki haftalarda gideceği rotalar ve tarihleri ise şöyle:

18 Şubat 2018 Bayramlı-Armutlu, 22 Şubat 2018 Çamiçi-Karagöl, 25 Şubat 2018 Küçük Parsa-Dededağ-Parsa, 1 Mart 2018 Kurudere-Yamanlar Yoğurtçu Kalesi, 4 Mart 2018 Hatundere-Dumanlı Dağ, 8 Mart 2018 Gaziemir-Balçova, 11 Mart 2018 Bayramlı-Çıplakdağ-Ören, 15 Mart 2018 Görence-Balıklıova, 18 Mart 2018 Bayramlı-Çıplakdağ-Ören, 22 Mart 2018 Değirmendere, Karacadağ-Ataköy, 25 Mart 2018 Senatoryum-Tantolos, 29 Mart 2018 Bozdağ, 1 Nisan 2018 Sinancılar - Hamza Baba, 5 Nisan 2018 Taşduvar-Nif-Boncukköy, 8 Nisan 2018 Kurudere-Karagöl üstü- Kayadibi, 12 Nisan 2018 Belevi-Şirince, 15 Nisan Sancaklı Çeşmebaşı-Sülüklü göl.
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