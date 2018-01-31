Demirtaş: “Operasyon ekonominin gücünü bir kez daha gösterdi”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiyi olumsuz etkilemediğine işaret ederek, “Ülkemiz ekonomisi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Piyasaların tepkisi de olumluydu. Hatta Borsa İstanbul yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2018 yılının ilk meclis toplantısı, İZTO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın isminin bile çok şey anlattığına işaret eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Amaç, sadece güvenliğimizin sağlanması değil bölgeye de barış getirmek. Hükümetimiz bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda kararlı. Harekattaki haklılığımızı dünyanın pek çok ülkesi teslim etti. Teröre karşı mücadelede tek vücut olmada bizler de aynı kararlılıktayız. Sonuna kadar haklı olduğumuz bu harekatı yürekten destekliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçik ile birlikte. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz.En büyük dileğimiz tüm askerlerimizin sağ salim ve başarıyla geri dönmesi” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı’nın ülke ekonomisini etkilemediğine işaret eden Başkan Demirtaş, “Ülkemiz ekonomisi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Piyasaların tepkisi de olumluydu. Hatta Borsa İstanbul yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı. TL Dolar karşısında değer kazandı. Büyümede, Çin ve Hindistan’ın bile önüne geçtik. 2018’den de beklentilerimiz büyük. Perakende piyasalar da canlanmaya başladı. Sanayi üretiminde olduğu gibi ihracat tarafından da iyi haberler aldık.Ülkemiz 2017 yılında 157,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2014 yılından sonra ulaşılan en yüksek ihracat değeri. Bununla birlikte 2017 yılında 6 sektör (otomotiv, makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve-sebze mamulleri, süs bitkileri) ihracat rekoru kırdı. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde gümrüklere göre İzmir ihracatı 17,64 milyar dolar, ithalatı 18,75 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre ihracatımız yüzde 10,20, ithalatımız yüzde 12,16 oranında arttı. Türkiye ihracatı içerisinde İzmir’in payı yüzde 12,3” diye konuştu.

“Kredi Garanti Fonu cansuyu oldu”

Hükümetin izlediği genişleyici maliye politikaları ile piyasayı desteklemeye devam ettiğini ifade eden Demirtaş, “Kredi Garanti Fonu cansuyu oldu.Geri dönüş oranının yüksek olması çalışmanın başarılı olduğunu gösteriyor. Bu uygulamanın 2018’de de sürdürülmesi için yeni protokol imzalandı.KGF ve Hazine arasındaki anlaşmaya göre 55 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturuldu. 25 milyar lirası imalat sanayiine, 15 milyar lirası da ihracatçıya kullandırılacak.

Bizim üyelerimiz için de bir kontenjan ayrılmalı” dedi.

Nefes Kredisi

İZTO olarak üyelerine özellikle finansman konusunda destek olmaya devam ettiklerini de vurgulayan Başkan Demirtaş,Vakıfbank ile kredi protokolü imzaladığını, Abank ile üyelerin uygun şartlarda kredi kullanmasını sağlayacak yeni bir kredi protokolü imzaladıklarını ve geçtiğimiz yıldan bu yana

kredi protokolleri ile toplam 200 milyon 624 bin 765 TL kredi kullandırıldığını söyledi.

Demirtaş, Nefes Kredisi uygulamasının tekrarlanmasını da TOBB’dan talep ettiklerini ve haber beklediklerini sözlerine ekledi.

Reform paketi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yatırım ortamının iyileştirilmesi yönündeki reform paketine de değinen Demirtaş, “Reform paketindeki en önemli değişiklik, iflas erteleme kararının kaldırılması yönünde. Firmaların tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamı esas alınarak iflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getiren bir düzenlemeyi içeriyor.6-7 seneyi bulan iflas erteleme dönemi, azami 23 ay ile sınırlandırılıyor. İflas Erteleme Kurumu yürürlükten kaldırılıyor, Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.Yeni düzenleme ile şirket kuruluş işlemleri azaltılacak, kuruluştaki yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılacak.İnşaat izinleri sürecinde 12 işlemin sayısı 5’e, inşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1’e düşürülecek.İflas erteleme, üreten ve katma değer yaratan bir iktisadi işletmenin yaşamını sürdürebilmesine imkan sağlayan yararlı bir enstrüman olmasına rağmen, uygulamada borçların ötelenmesi ya da işletme varlıklarının transfer edilmesi amacıyla suistimal edilebiliyor.Dolayısıyla Hükümet tarafından yapılan bu yeni düzenlemenin uygulamadaki sorunlara çözüm getirebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası markalaşmaya dayalı sanayi

Sanayinin ithalat bağımlılığının azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla da hükümetim yeni bir adım attığını dile getiren Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında; Maliye, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Ticaret ile Kalkınma Bakanları’nın katılımıyla “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” oluşturuldu.Gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da Kurul’da yer alacak.Yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak gelişmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayive ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor. Sürdürülebilir büyüme için ekonominin inovasyon, teknoloji, verimlilik ve uluslararası markalaşmaya dayalı sanayi ekseninde gelişmesi şart.Hükümetin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz.”

Japon turizm acentaları 5 Şubat’ta İzmir’de

Ocak ayında İZTO’nun ilk yabancı konuğu Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) yetkililerine , daha fazla Japon turist beklediklerini dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Ekrem Demirtaş, “5-6 Şubat 2018 tarihleri arasında Jata’dan turizm ile ilgili fiyatları almak üzere gelecekler. Zeytin, şarap, tekne ile balık avı turizmi ve gastronomi üzerinde duruyorlar.Çin’deki dijital medya kampanyamızın bir benzerini Japonya’da da yapabiliriz. 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Türkiye Turizm Yılı” ilan edildi. Çin’de dijital medya kampanyamıza Kasım ayında başladık. Şu ana kadar etkileşimler güzel” dedi.