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Dantel Sokak’ta sanat şöleni

Konak Belediyesi Dünya Sanat Günü’nü genç ressamlarla kutladı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan İzmir’in en dar sokağı olarak bilinen ’Dantel Sokak’ta Grup Armoni Genç Sanatçıları tarafından suluboya resim sergisi açıldı....

Dantel Sokak’ta sanat şöleni

Konak Belediyesi Dünya Sanat Günü’nü genç ressamlarla kutladı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan İzmir’in en dar sokağı olarak bilinen ’Dantel Sokak’ta Grup Armoni Genç Sanatçıları tarafından suluboya resim sergisi açıldı....

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:37
Dantel Sokak’ta sanat şöleni

Konak Belediyesi Dünya Sanat Günü’nü genç ressamlarla kutladı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan İzmir’in en dar sokağı olarak bilinen ’Dantel Sokak’ta Grup Armoni Genç Sanatçıları tarafından suluboya resim sergisi açıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde okuyan 17 gencin sergisi büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri de öğretmenleri Gönül Yılmaz önderliğinde sokakta kurulan masada atölye çalışması yaptı. Her biri birbirinden yetenekli öğrencilerin yaptığı suluboya resimler Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden geçen İzmirliler tarafından da ilgiyle izlendi.

Günün sürprizi Benlican oldu

‘Yağmur bile zor sığar/ İri taneli yağdığında/Dantel Sokağı’nda en çok/İki kişi yürür’ dizelerinin sahibi şair, güftekar Yalçın Benlican’ın etkinliğe gelmesi ise günün sürprizi oldu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yalçın Benlican’a ses sanatçısı Mikrop Hikmet eşlik etti. Bin 200’ün üzerinde güftesi bulunan Benlican’ın Emel Sayın da dahil olmak üzere pek çok ünlü şarkıcı tarafından söylenen ‘Aşk Rüyadır Çok Zaman Olduğu Gibi Bırak’ şarkısını Mihrop Hikmet seslendirdi. Şarkıya genç ressamlar ve konuklar da eşlik etti. Dantel Sokak’ta adeta sanat şöleni yaşandı. ‘Dünya Sanat Günü’nde Dantel Sokak genç ressamların eserlerine evsahipliği yapmanın yanı sıra duvarlarında şarkıların nağmeleri de çınladı.
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