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Çocuk istismarına karşı yürüdüler

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile çocuk istismarına karşı yürüyüş düzenlendi.Kavala Kafe önünden başlayarak Demokrasi Meydanına kadar süren yürüyüşe, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya...

Çocuk istismarına karşı yürüdüler

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile çocuk istismarına karşı yürüyüş düzenlendi.Kavala Kafe önünden başlayarak Demokrasi Meydanına kadar süren yürüyüşe, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya...

11 Mart 2018 Pazar 17:05
Çocuk istismarına karşı yürüdüler

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile çocuk istismarına karşı yürüyüş düzenlendi.

Kavala Kafe önünden başlayarak Demokrasi Meydanına kadar süren yürüyüşe, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ, belediye meclisi üyeleri, Foça Kent Konseyi üyeleri, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, partililer, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kavala Kafe önünde toplanan kalabalık, siyah kıyafetleri ve ellerinde dövizleri ile sessiz bir şekilde yürüyerek Foça Demokrasi Meydanına ulaştılar. Burada alkışlarla tempo tutan kalabalığa seslenen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, duyarlılıklarından dolayı katılanlara teşekkür etti. "Çocuk susar sen susma, çocuk istismarına hayır" yürüyüşüne katılan kalabalık daha sonda sessiz bir şekilde dağıldı.
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