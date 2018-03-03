Çeşmeli fotoğrafçılar Van’dan muhteşem fotoğraflarla döndü

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Çeşme Fotoğrafçılar Topluluğu (ÇEŞFOT) üyeleri, 5 günlük bir gezi düzenleyerek, Van bölgesinde çektikleri binlerce fotoğraf karesiyle Çeşme’ye döndüler.

Öncülüğünü fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Zeliha Begöz’ün yaptığı ÇEŞFOT üyesi 32 fotoğraf sevdalısı, 23-27 Şubat tarihleri arasında bir gezi düzenleyerek Van’a gitti. Van’a uçakla giden ÇEŞFOT üyeleri, Van bölgesinde yaptıkları 5 günlük gezide binlerce fotoğraf çekti. Gezinin ilk gününde, Van Gölü’nün en büyük adalarından olan Akdamar Adasına giden Çeşmeli fotoğrafçılar, adadaki tarihi kilisenin ve adanın çok sayıda fotoğrafını çektiler. Akdamar Adası gezisinin ardından Bitlis’e giden ÇEŞFOT üyeleri, Bitlis sokaklarında ve çarşısında fotoğraf çekti.

ÇEŞFOT üyesi Çeşmeli fotoğrafçılar, 5 gün boyunca, İhlasiye Medresesi, Ahlat ve Selçuklu mezarlığı, atların ve mandaların sıcak suya girdikleri Güroymak Budaklı Kaplıcaları, Muradiye Şelaleleri, Gevaş, Vanadokya, Çaldıran, Ağrı ve Tendürek volkanik dağı, Hoşap, Çavuştepe , Doğubeyazıt, İshakpaşa Sarayı’nı gezerek fotoğrafladılar.

Gezileri sırasında İran sınırına kadar giden ÇEŞFOT üyeleri, gezinin son gününde de Van Kalesi ve Van çarşısını gezerek fotoğraflarını çektiler. Çeşmeli fotoğrafçılar, Urartu ve Ermeni el işçiliği yöresel gümüş atölyelerini de gezerek fotoğraf gezilerini tamamladı.

ÇEŞFOT kurucularından fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Zeliha Begöz, ÇEŞFOT üyesi fotoğrafseverlerle verimli bir Van gezisi yaptıklarını belirterek, “Fotoğrafçı arkadaşlarımız, kendilerine kurslarda anlattıklarımızı uygulama fırsatı buldular ve birbirinden güzel fotoğraflar çektiler. Arkadaşlarımızın çektikleri fotoğrafları inceleyerek, içlerinden seçim yapacağız. ÇEŞFOT olarak her yaz tarihi Aya Haralambos Kilisesinde açtığımız sergide de bu fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sunacağız” dedi.