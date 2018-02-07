Çeşme’de 52 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız adasına geçmeye çalışırken botları su alan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, saat 10.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında, şişme botları su alan kaçak göçmenleri tespit etti. Şişme botlarının batma tehlikesi geçirdiği kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 1’i Eritre, 51’i ise Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, Çeşme iskelesine getirildi. Aralarında 2 aylık bebeklerin de olduğu göçmenlerin giysilerinin ıslak olduğu gözlenirken, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, öncelikle bebeklere giyecek dağıtarak ıslak giysilerinin değiştirilmesini sağladı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, yiyecek ve içecek de dağıtarak göçmenlerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Göçmenlerin Çeşme iskelesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.