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Çeşme RES’ten “Çevreye zararı yok” açıklaması

Çeşme’de kurulu olan rüzgar enerji santralinin genel müdürü Erman Kaya, tesisin 7 bin 500 konut ve 28 bin kişiye enerji sağladığını ve yılda ortalama 39 bin kg karbondioksitin atmosfere salınımını engellediğini açıkladı.ABK Çeşme...

Çeşme RES’ten “Çevreye zararı yok” açıklaması

Çeşme’de kurulu olan rüzgar enerji santralinin genel müdürü Erman Kaya, tesisin 7 bin 500 konut ve 28 bin kişiye enerji sağladığını ve yılda ortalama 39 bin kg karbondioksitin atmosfere salınımını engellediğini açıkladı.ABK Çeşme...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:28
Çeşme RES’ten “Çevreye zararı yok” açıklaması

Çeşme’de kurulu olan rüzgar enerji santralinin genel müdürü Erman Kaya, tesisin 7 bin 500 konut ve 28 bin kişiye enerji sağladığını ve yılda ortalama 39 bin kg karbondioksitin atmosfere salınımını engellediğini açıkladı.

ABK Çeşme RES Genel Müdürü Erman Kaya, bazı basın yayın organlarında, platformlarda ve sosyal medyada yayınlanan firma aleyhinde yapılan yanlış ve hukuka aykırı haberler nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, İzmir ve Çeşme halkına yönelik olarak, “Çeşme Rüzgar Enerji Santrali 2015 yılı Mayıs ayından bu zamana kadar 3 yıldır yerli yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgardan elektrik üretmektedir. 7 bin 500 konut ve 28 bin kişiye enerji sağlarken çevreci özelliğiyle yılda ortalama 39 bin kg karbondioksitin atmosferimize salınımını engellemiştir” ifadeleri yer aldı.

Ülkemizin enerji bağımsızlığına destek olan yenilenebilir enerji yatırımının açılan davalarla engellenmeye çalışıldığını kaydeden Erman Kaya, “Çeşme Rüzgar Enerji Santrali ’ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline yönelik inşaat firması tarafından açılan davalarda iki defa bilirkişi incelemesi yapılmış ve toplam 8 bilim insanı tarafından dava dosyalarına sunulan raporlar ile ’ÇED Gerekli Değildir’ kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, santralimizin çevreye olumsuz bir etkisinin olmadığı netleşmiştir. Kaldı ki açılan ÇED davası da mahkeme tarafından reddedilmiştir. Rüzgar enerji santralimizin imar planlarının iptaline yönelik açılan davaların neredeyse hepsi davalı idare lehine sonuçlanmıştır. Sadece inşaat firmasının açtığı davalarda İdare Mahkemesi davalı idare aleyhine karar vermiş olup, karar temyiz edilmiştir. Kamulaştırma iptal davası reddedilmiştir. Yargılaması devam eden davada bazı platformlar halka planlı bir şekilde yanlış bilgi vermektedir. Şirketimizin imar planıyla uygulayacağı herhangi bir inşaat faaliyeti de kalmamıştır. Keza idare mahkemesinin sadece iki taşınmaz için vermiş olduğu kararın gerekçesine göre yeni imar planları hazırlanmaktadır. Enerji üretim faaliyetini engelleyici bir husus sözkonusu değildir” şeklinde konuştu.
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