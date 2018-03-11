Çeşme Belediyespor, hem namağlup ünvanını hem de liderliği kaybetti

Aynı puana sahip olduğu Bayındırspor ile lig liderliği için kendi sahasında karşılaşan Çeşme Belediyespor, 2-1 yenilerek hem liderliği, hem de namağlup ünvanını kaybetti. Kulüp Başkanı Şerif Gün, "Üzgünüz, bazen top sevmiyor" dedi.

Sezon başından beri namağlup olan ve haftalarca lig lideri olarak mücadele eden Çeşme Belediyespor, Play-Off’a katılmayı daha önceden garantilemiş olmasına karşın, namağlup ünvanını korumak ve averaj farkı ile kaptırdığı liderliğini geri almak için çıktığı maçta umduğunu bulamadı.

Başkan Dalgıç da destek için maça geldi

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran’ın da Çeşme Belediyespor’a destek olmak için geldiği maçta, taraftar desteği de sezon başından bu yana en yüksek düzeyde oldu. Taraftarlar, maç boyunca Çeşme Belediyespor’u coşkuyla desteklediler.

Maçın ilk dakikalarında Çeşme Belediyespor’lu Ahmet, bulduğu pozisyonu gole çeviremedi. Maçın 27. dakikasında hakemin Bayındırspor lehine verdiği penaltı kararı tartışmalara yol açsa da, hakem kararını değiştirmedi. Bayındırspor, Burak Gümüş’ün penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 74. dakikasında da Burak Gümüş bir gol daha atarak, skoru 2-0 yaptı. Maçın son dakikalarında baskısını arttıran Çeşme Belediyespor, ikinci kaptan Fatih Kemikler’in attığı gol ile skoru 2-1 yapsa da, başka gol bulamayınca maçı ve namağlup unvanını kaybetti.

Maçın bitmesinin ardından Bayındırspor oyuncuları, az sayıdaki taraftarının olduğu tribüne giderek şampiyonluk sevincini paylaştılar. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de Bayındırspor soyunma odasına giderek, şampiyonluklarını kutladı.

"Play-Off için en iyi şekilde hazırlanacağız"

Maçın ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Gün, üzgün olduklarını belirterek, "Namağlup unvanımızı kaybettik. Play-Off’u zaten garantilemiştik. Oyuncularımız belki de onun rahatlığı içerisinde olabilir. Seyircimiz de sezon başından beri en fazla ilgiyi göstererek bizi desteklemeye gelmişti. Maçı kazanarak, taraftarımızla şampiyonluk sevincini yaşamak isterdik. O amaçla maça çıkmıştık. Bazen top sevmiyor. Artık Play-Off maçları için hazırlanacağız. Umarım Play-Off’ta başarırız. Bayındırspor’u tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını aldılar. Akıllı oynadılar. Deplasmanda yapılması gerekenleri yaptılar ve şampiyonluğu hak ettiler. Biz, işimize bakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Namağlupluk açısından sezonun belki de psikolojik yorgunluğu vardı.Onu kaybettik, rahatladık. Umarım, Play-Off maçlarında daha rahat hareket etme şansımız olur. İddialıyız. İnançlıyız. Play-Off için en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"Bazen iyi olan kazanamıyor"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Malik Gençalp de yaptığı değerlendirmede, "Sezon başından beri devam eden bir yenilmezliğimiz vardı. Namağlup unvanını hak ederek kazanmıştık. Bazen iyi olan kazanamıyor. İstatistiklere baktığınız zaman, bugün oyunun, aşağı yukarı yüzde 65’inde topa sahip olan biziz. Ama bazen topa sahip olmak da yetmiyor. Oyuncularım zaman zaman bilinçsiz ataklar yaptılar. Arkayı çok boş bıraktık. Oyuncularım, maçtan önce söylediğim bazı şeylere, 15 dakika sadık kalıp, sonra oyun disiplininden koptular. Onlara, Bayındırspor’u A’dan Z’ye anlatmıştım. Arkadaki adamların yüksek olduğunu, yer toplarında zayıf olduklarını anlatmıştım. Ama tabi ki, oyuncularım çoktan beri böyle bir taraftar önünde oynamadılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Geldiler, coşkuyla desteklediler. Bundan sonra da bekliyoruz" diye konuştu.

"Namağlup baskısı vardı, o stresten kurtulduk"

Takımın, mağlup olmasına rağmen, oyun olarak iyi oynadığını ifade eden Gençalp, "Gol yollarında beceriksizlikler oldu. Daha maçın başında Ahmet’in girdiği bir pozisyon var. O gol olsa daha farklı olurdu. Tabi, futbolda pozisyon pozisyonu getirir. Olmadı. Bir de penaltı pozisyonu; kameralar çekmiş olsaydı da tekrar izleyebilseydik. O pozisyonda penaltı yapan oyuncuya, hakemin normalde sarı kart göstermesi gerekir. Sarı kart vermedi. Yani tuhaf bir penaltı verdi. İkinci yarıda Bencan’ın düşürüldüğü bir pozisyon var. Onu da vermedi. Tabi, bunlar bahane değil. Oyuncularımın üzerinde bir baskı vardı. Herkes ’namağlup’ olduğumuzu dile getiriyordu. O stresten de kurtulduk. Bir kamera maçı çekmiş olsa, ikinci yarı kaptırmış olduğumuz toplardan buldukları pozisyonların haricinde, maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Dediğim gibi, bazen iyi olan kazanamıyor. Bayındırspor, akıllı oynadı. Tebrik ediyoruz. Biz, ilk etaptaki işimizi hallettik. Bizim sıkıntımız; birinci bitirmek istiyorduk. Önümüzde bir maç daha var. Matematiksel olarak her şey olabilir. Son dakikaya kadar elimizden geleni yapacağız" diye belirtti.

"Seneye bu ligde olmayacağız"

Artık asıl hedeflerinin Play-Off maçları olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Gençalp, "Bu takım, sezon başından beri, en küçüğünden en büyüğüne kadar karakterli bir takımdır. Karakterli oyunculardan kurulu. Yönetimimiz de, taraftarımız da öyle. Biz bu işi gruplarda bitireceğiz. Şu anda açıklık getirmek istemiyorum, takımımız gruplarda daha değişik oynayacak. Bunu herkes görecek. Turnuva oynamak başka bir şeydir. Bunca yıllık tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum; bizim takımımız turnuvada daha iyi oynayacak. Sezon başında söylediğim gibi, seneye bu ligde olmayacağız. Bunu, taraftarımız, halkımız, yöneticilerimiz, herkes böyle bilsin. Tabii ki, Bayındırspor kazandı. Sevinmek hakları. Oyun içinde ufak tefek şeyler oldu, ama maçtan sonra dostluğumuz devam etti. Kendilerini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Bayındırspor, galibiyet ile ligdeki puanını 57’ye yükseltirken, Çeşme Belediyespor 54 puanda kalarak lig ikincisi oldu. İzmirspor ise Narlıdere Belediyespor deplasmanında 2-2 berabere kalarak, 51 puanla üçüncü sırada yer aldı. Güzelbahçe deplasmanında 2-0 yenilen Alaçatıspor da 32 puanla lig sıralamasında dokuzuncu sıraya düştü.

18 Mart Pazar günü saat 13.00’de oynanacak ligin son karşılaşmasında, Çeşme Belediyespor, Güraltayspor ile deplasmanda oynayacak. Alaçatıspor ise kendi sahasında Kuruçeşmespor’u ağırlayacak.