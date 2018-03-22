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Can dostlara gıda desteği

Sokak hayvanlarının, her mevsim koşulunda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan Buca Belediyesi, can dostların gıda sorununu da kurduğu beslenme odaklarıyla çözüyor.Sokak hayvanlarının doğumdan...

Can dostlara gıda desteği

Sokak hayvanlarının, her mevsim koşulunda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan Buca Belediyesi, can dostların gıda sorununu da kurduğu beslenme odaklarıyla çözüyor.Sokak hayvanlarının doğumdan...

22 Mart 2018 Perşembe 14:11
Can dostlara gıda desteği

Sokak hayvanlarının, her mevsim koşulunda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan Buca Belediyesi, can dostların gıda sorununu da kurduğu beslenme odaklarıyla çözüyor.

Sokak hayvanlarının doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde bakım ve tedavi hizmetlerini son teknolojiyle donattığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde sağlayan Buca Belediyesi, gıda desteğini de aralıksız sürdürüyor.

Yapılan protokol ve alınan desteklerle ilçedeki artık gıdaları toplayan Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerle koordineli olarak belirlenen Olduruk, Şahintepesi, Belenbaşı ve Evka bölgelerine günlük yiyecek servisi götürüyor. Kent içinde belirlenen 60 farklı noktada mama ve su kabı bulunan beslenme odakları kuran Buca Belediyesi, kırsal alanda yaşayan hayvanlar içinde 80 adet beslenme odağı yerleştirdi.

Huzurevi ve fabrikalar gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla kent içi ve çevresine gıda desteği götüren Veteriner İşleri Ekipleri, yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ederek, müdahale için Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alıyor.
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