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Büyükşehirin aldığı önlemlerle iş kazaları yüzde 55 azaldı

İş kazaları ve işyerlerindeki riskleri önlemek adına önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yerel yönetimlerin iş güvenliği sorumlularını sempozyumda buluşturdu. Başkan Vekili Aydoğan, kentin en büyük işvereni...

Büyükşehirin aldığı önlemlerle iş kazaları yüzde 55 azaldı

İş kazaları ve işyerlerindeki riskleri önlemek adına önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yerel yönetimlerin iş güvenliği sorumlularını sempozyumda buluşturdu. Başkan Vekili Aydoğan, kentin en büyük işvereni...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:32
Büyükşehirin aldığı önlemlerle iş kazaları yüzde 55 azaldı

İş kazaları ve işyerlerindeki riskleri önlemek adına önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yerel yönetimlerin iş güvenliği sorumlularını sempozyumda buluşturdu. Başkan Vekili Aydoğan, kentin en büyük işvereni konumundaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemlerle iş kazalarını yüzde 55 oranında azalttığını, asıl hedeflerinin ise "sıfır kaza" olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşadıkları sorunları değerlendirmek, bu sorunlara yönelik çözümler üretmek ve iyi uygulama örnekleriyle tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Hem zorunluluk hem sorumluluk

Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Uygulamaları Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, iş güvenliği konusunda önlem almanın işverenler açısından sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Dr. Sırrı Aydoğan, gelişen sanayi sektörü ve büyüyen metropollerle birlikte iş kazalarının da artık bir sosyal problem haline geldiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor ve netice alıyoruz. İş kazalarını yüzde 55 oranında azaltmayı başardık ama hedefimiz sıfıra indirmek. Her iş yerinde bir risk haritası çıkarmak o kadar zor değil. İşverenin haysiyeti ve itibarı, o işyerinde yaşanan iş kazalarıyla ölçülür. Evet, yasalar yönetmelikler var ama önemli olan eğitim. Eğitim yapmazsanız gelişme kaydedemezsiniz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin en büyük işvereni olduğunu vurgulayan Aydoğan, "16-17 bin kişiyle çalışıyoruz. Bizim istatistiklerimiz daima yüzümüzü güldürmeli" dedi.

İzmir genelindeki tüm belediyelerin ilgili personelinin katıldığı sempozyumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Ata Temiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş güvenliği uzmanları Hasan Güzel, Kurtuluş Yelken ve işyeri hekimi Dr. Selda Günönü da birer sunum yaptı.
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