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Buca yeşile büründü

Buca Belediyesi başlattığı yeşil seferberliğinde 16 bin ağaca ulaştı. Kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alanları ve yeşil dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, kenti 4 yılda yaklaşık...

Buca yeşile büründü

Buca Belediyesi başlattığı yeşil seferberliğinde 16 bin ağaca ulaştı. Kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alanları ve yeşil dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, kenti 4 yılda yaklaşık...

13 Şubat 2018 Salı 12:29
Buca yeşile büründü

Buca Belediyesi başlattığı yeşil seferberliğinde 16 bin ağaca ulaştı. Kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alanları ve yeşil dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, kenti 4 yılda yaklaşık 16 bin ağaç, 470 bin mevsimlik çiçekle donattı.

Buca Belediyesi kentin en ciddi sorunlardan biri olan yeşil doku eksiğinin giderilmesi için çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Yarım milyona yaklaşan resmi nüfusuyla İzmir’in hızlı büyüyen ilçelerinden olan Buca’nın dört bir köşesinde çalışan Buca Belediyesi Parklar Bahçeler Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin değişik bölgelerinde ağaç dikimi ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyor. Daha yaşanabilir bir Buca hedefiyle yola çıkarak yeşil seferberliği başlatan belediye, kent genelinde yaklaşık 16 bin ağaç, 470 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirerek Buca’da özlenen manzarayı oluşturmada büyük yol kat etti.

Kent genelinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında çimlendirme ve dekoratif peyzaj çalışmaları da yapan ekipler, vatandaşların her anını yeşillikler içinde keyifle yaşayacağı Buca oluşturmak için mesai yapıyor.

Buca Belediyesi, ilçenin parklarına dikilecek çiçekleri de artık kendisi üretiyor. Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlık bölümüne yapılan serada 365 gün mevsimlik çiçek yetiştiriliyor. Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında düzenlenen toplam 700 metrekarelik seranın 100 metrekarelik alanında soğuğa dayanıksız petunya, melanpodyum, begonya ve ateş çiçeği gibi yazlık çiçekler yetiştirilirken, 300 metrekarelik gölgelik alanda ise aslan ağzı, portakal nergizi, Çin karanfili ve hercai menekşe gibi kışlık çiçekler yetiştiriliyor.
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