Bayraklı’nın gençleri şampiyonluğu bırakmadı

Son 2 yıldır gençler kategorisinde Türkiye Halk Oyunları Şampiyonu Bayraklı Belediyesi, İzmir il birinciliğinin ardından Aydın’da yapılan bölge şampiyonasında da liderliği kimseye bırakmadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakada 91,14 puan alarak şampiyon olan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Turnuvalarda bugüne kadar elde ettiği derecelerle şampiyonluklara ambargo koyan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Bayraklı’nın gururu olmaya devam ediyor. Ekip, geçtiğimiz ay kazandığı İzmir il birinciliğinin ardından Aydın’da Manisa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Uşak’ın il birincilerinin de aralarında bulunduğu Ege Bölge Grup yarışmasında üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı. Son 2 yılın Türkiye Şampiyonu unvanıyla sahneye çıkan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi düzenlemeli dal gençler kategorisinde 91,14 puan aldı. Ekip, bu yıl da gösterdiği performansla salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da Aydın’a giderek şampiyon ekibi yalnız bırakmadı. Folklorcu gençlerle yarışma öncesi bir araya gelip sohbet eden Başkan Karabağ, her birine ayrı ayrı başarılar diledi. Ardından tribüne çıkan Karabağ, ekibin oyununu büyük bir gururla takip etti.

Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Hüseyin Keç, “Ekibimiz geçtiğimiz 2 yıl katıldığı tüm şampiyonalarda birinciliği etti. Belediye Başkanımız her zaman arkamızda. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hedefimiz yine Türkiye şampiyonu olmak” dedi.

“Gururumuz oldular”

Halk oyunları ekibinin başarılarıyla gururlandıklarını belirten Başkan Karabağ ise “Gençlerimiz son iki yıl kalitelerini ortaya koyarak, Türkiye Şampiyonu oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizi başarıya alıştırdılar. Bu yıl da aynı hedefe kilitlendiler. İzmir şampiyonu ve bölge birincisi olmayı başardılar. Şimdi sıra Türkiye Şampiyonluğunda. Arkadaşlarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.