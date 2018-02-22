Bayraklı’da sanat müziği rüzgarı

Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu özel konserinde ’sevgi şarkılarıyla’ seyirci karşısına çıktı. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayşen Birgör’ün konuk olarak, sahne aldığı ve yoğun katılımın olduğu konserde dansçılar da gösterileriyle geceye renk kattı.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ertelenen sevgililer günü özel konserini gerçekleştirdi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserin ilk bölümünde 95 kişilik Bayraklı Belediyesi Türk sanat Müziği korosu sahne aldı. Şef Dr. Halil Altınköprü yönetimindeki koristler birbirinden güzel eserler seslendirerek, performanslarıyla beğeni topladı. GecedeTürk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Ayşen Birgör de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Ücretsiz düzenlenen konsere katılım oldukça yoğundu. Konser boyunca aralıklarla sahne alan dansçılar da gösterileriyle beğeni topladı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen konserin sonunda başkan Karabağ da koristlerle birlikte şarkı söyledi. Sanatçı Birgör’ün daveti üzerine sahneye çıkan Karabağ, konserin kapanışını Türk bayrakları, 10’uncu yıl ve İzmir marşıyla yaptı.