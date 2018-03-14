Bayraklı’da 30 yıllık sorun çözüldü

Bayraklı Tepekule Mahallesinde, 1985 yılından bu yana kayıtlara işlenmeden el değiştiren, ancak ilk sahipleri tarafından üzerine ipotek konulan tapulardaki bu ipotekler mahkeme kararıyla kaldırıldı. Bayraklı Belediyesi tarafından yapılan yeni parselasyon planı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. İzmir 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar 30 yıllık sorunu çözerken, vatandaşlar da yıllar sonra rahat nefes aldı.

Bayraklı Tepekule Mahallesinde bin 600 konut sahibini ilgilendiren ve 30 yılı aşkın süredir büyük sorun olan ipotek sorunu çözüldü. 1985 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar planlarına göre, arazilerini satan şahısların arazilerini yeşil alana, yola terk etmesi gerekirken tapulara ipotek konulmuştu. Bu sırada araziler, üzerinde ipotekle ilgili bir sıkıntı görünmediği için birçok kez el değiştirdi. Ancak ilerleyen yıllarda sayısal sisteme geçiş aşamasında bu durum fark edildi. Vatandaşlara yüklü miktarda borç çıkarıldı. Bu noktadan sonra Bayraklı Belediyesi harekete geçti. Yeni parselasyon planları hazırlanarak, onaylanması için Büyükşehir Belediyesine gönderildi. Uzun bir süre sürüncemede kalan konuya ilişkin son olarak İzmir 2. İdare Mahkemesinde açılan davada mahkeme Bayraklı Belediyesi’nin bölgeyle ilgili yaptığı yeni planların kabul edilmesi ve ipoteklerin kaldırılmasına karar verdi. Böylece kanuni ipotek mahkeme kararıyla kaldırıldı. Büyükşehir’in de bu karar doğrultusunda yeni parselasyon planlarını kabul etmesiyle 8 yıllık uğraşın ardından yaşanan sıkıntı vatandaşın lehine sonuçlanmış oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, açtıkları dava sonucu tapulardaki ipotek sorununu ortadan kaldırdıklarını belirterek, Tepekule Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi. Başkan Karabağ, “Açtığımız dava vatandaşlarımızın lehine sonuçlandı. 1985 yılında yapılan planlardaki hatalı parselasyonlar bize geldiğinde hemen iptal ettik. Bedelsiz terklere imkan veren yeni parselasyon planı yaptık. Bu yaptığımız işlemi mahkemeye götürdüler. Mahkemede kaybettiler. Kararı bir üst mahkemeye taşıdılar. Mahkeme de, ’Büyükşehir Belediyesi’ne onaylatın’ dedi. Bunun için uğraştık ve sonunda başardık. Mahkeme kararıyla yeni planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Söz konusu eski parselasyon planı iptal edildi. Yenisini Büyükşehir Belediyesine onaylattık. Artık vatandaşlarımızın yerleri ipotekten kurtuldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.