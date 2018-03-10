Bayanların gözdesi oyma sanatı

MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda oyma sanatı ilgi odağı oldu. Geleneksel Türk el sanatları içerisinde önemli bir yer tutan ahşap oymacılığı sanatına en çok bayanlar ilgi gösterdi. Bu sanata yıllarını veren Etem Piral, oyma sanatının meraklısının çok yapanının ise az olduğunu söyledi.

Fuar İzmir alanındaki MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı yerli ve yabancı sektör profesyonelinden büyük ilgi topladı. Avangart Mobilyalar, Akıllı Mobilyalar, Genç Odaları ve Oturma Odalarındaki son trendleri sergileyen standlar en fazla ziyaretçinin tercih ettiği firmalar oldu. Zincir mağazaların temsilcileri, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar, dekoratörler ve endüstriyel tasarımcılar 2018’in mobilya modellerini yakından incelemeye aldı.

“Bayanlar oymayı deniyor”

MODEKO kapsamında yer alan İzmir Mobilyacılar Odası standında küçük esnafın ürün yelpazesinden örnekler sunuluyor. Geleneksel Türk el sanatları içerisinde önemli bir yer tutan ahşap oymacılığı sanatına yıllarını veren Etem Piral, ziyaretçilere stantta küçük atölyesinde yaptığı işlerden kesitler sunuyor. Piral’ın yaptığı işleri meraklı gözlerle takip eden bayanlar önce sorular soruyor. Sonra oyma sanatını yapmayı deniyor. Oyma Santaçısı Etem Piral, “Fuar açıldığından bu yana meraklı gözlerin bakışı altında çalışıyorum. 7 den 77 ye bay bayan merak duyuyor. En fazla ilgi duyan grup bayanlardan oluşuyor. Bir anda usta sanatçılar gibi iş yapmak istiyorlar. Bazıları birkaç dakikada bırakıyor. Bazıları birkaç saat yapıyor. Devam etmek için ders istiyorlar”dedi. Geleneksel oyma sanatına büyük ilgi duyan Hülya Fortacı, “Geçmişten günümüze oyma sanat eserlerine büyük ilgi duyuyorum. Kültür beşiği Anadolu’da yaşıyoruz. Tarihimizden yansıyan bu tasarımlar ve motifler dünyaya pazarlansa ihracatımız katlanır. Burada birkaç saat ilgilendim. Gündelik stresimi attırıyor. Devam etmek için ders almak istiyorum” şeklinde konuştu.