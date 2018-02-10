Başkan Soylu’dan çukur krizinde yetkililere çağrı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, içme suyu hatlarının değişmesi için ilçeden İZSU tarafından açılan çukurların kapatılmadığını belirterek, “Seçimlere az kaldı. Halkı, belediye yönetimine isyan ettirmek için bu yolları kapatmıyorlar. En sonunda alacağım 90 bin Menderesliyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gidip yürüyeceğim” dedi.

Bir internet sitesinin canlı yayınına konuk olan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) ilçede yaptığı kazıları kapatmadığını, durumun ilçede krize neden olduğunu savunarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

“Hizmet diye başlatılan şey eziyete dönüştü”

Açılan çukurların 4 aydır kapatılmadığını belirten Soylu, “İçme suyu hatlarının değiştirilmesi için kazıldı. Biz bu hatların değiştirilmesine karşı değiliz, İZSU’Nun yanındayız. Fakat bu yapılan hizmer eziyete dönüştü, bıçak kemiğe dayandı. Belediyemize her gün 150-200 vatandaş şikayetleri için müracaattta bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU ile irtibata geçiyoruz ama aylardır sonuç alamadık. Burada yaşadığınızı düşünün. Sabah çocuğunuz okula gidecek. Bir çocuk hangi yoldan yürüyüp de servisine, okuluna gidecek. Burda yaşayan insanlar nereye basarak evine gidecek. Nasıl bir üst başla evlerine girecek. Burada hizmet diye başlatılan şey eziyete dönüştü. Biz buralar niye kazıldı diye kızmıyoruz, soru sormuyoruz. İçme suyu hatları değiştiği için biz teşekkür de etitk. Bizim sorduğumuz soru buralar niçin kapatılmıyor? Bu yollar 4 aydır neden kapatılmıyor? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Konunun muhataplarını da buraya bekliyoruz. Bu pislik içinde gelsinler, kendileri de çocuklarıyla gezsinler. Menderesli bunu hak etmiyor” dedi.

Müteahhit firma yetkililerine branjmanların bağlaması talebini ilettiğini de anlatan Başkan Soylu, “Branjmanlar bağlansa biz bu yolları belediye olarak kendi imkanlarımızla hızlı şekilde yapacağız. Bundan da sonuç alamadık. Müteahhit firma; ‘Çoluğum çocuğum üzerine yemin ederim İZSU yönetimi yaptırmıyor’ dedi. Bu noktada zerre kadar yalan söylemiyoruz. Namusumuzla, onurumuzla, vatandaşımızın sesi olmaya, dertlerine derman olmak için konuşmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Tek derdimiz vatandaşlarımız”

İZSU yetkililerinden hiçbir cevap alamadıklarını ileri süren Başkan Bülent Soylu, “Yapıcaz, edicez veladallin amin. Ben bu işin iyi niyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Seçimlere 8-10 aylık süre kaldı. Halkı, belediye yönetimine isyan ettirmek için bu yolları kapatmıyorlar. Bu yollar kazılmadan evvel, müteahit firma kazı ruhsatı almadan evvel kapatılması ile ilgili İZSU veznesine para yatırıyor. Ondan sonra kazı çalışmalarına başlıyor. Biz ‘Bu yolları yapacağız’ diyoruz ya aslında bu para büyükşehir kasasında. Biz bunu da geçtik. Sadece branjmanları bağlasınlar. Çocuklarımız analarımzı prıl pırıl yollarda yürüsünler. Bizim tek derdimiz bu” diye konuştu.

“Bu çukurun altında kalacaklar”

Menderes sokaklarının sanki Şırnak’ın bir köyü gibi olduğunu ifade eden Bülent Soylu, “Orda nasıl hendekler kazıldı. Bugün burda çukur siyaseti yapılıyor, ama orada o hendekleri kazanlar çukurun altında kaldılar. Burda da bunu yapanlar bu çukurun altında kalacaklar” dedi.

“Diğer siyasi partiler üç maymunu oynuyor”

İlçedeki diğer siyasi parti temsilcilerinin üç maymunu oynadığını dile getiren Başkan Soylu, “Herkes siyaset peşine düştü, ilçenin sorunuyla ilgilenen adam yok. Burada belediye başkanına eziyet değil Menderesliye eziyet ediyorsunuz. Bu sokakta AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti’li de yaşıyor. Bu sokaklarda yaşanan sıkıntıları hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hepsi yaşıyor. Koltuk sıcacık. Bir tanesi gidip de konuşmuyor. Siz de her gün arabanızı park ediyorsunuz, sizin de çocuğunuz çamurun içinden geçiyor. Hiç mi bu ortamdan rahatsız olmuyorsunuz. Gidip insan iki cümle kurmaz mı? Sizin de eşiniz çoluğunuz çocuğunuz herkes bu çamurun içinde yaşıyor. İnsan bunu bir kez dile getirmez mi? Doğrunun yanıda olmak adamlığın gereğidir. Siyahı inkar ederek kimse bir yere varmadı, varamaz. Siyasi gelecekleri için üç maymunu oynuyorlar. Görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Hepsi 2019 siyaetine hedeflenmiş, Menderes sorunlarını kenara atmışlar. Dinleri imanları bu” ifadelerini kullandı.

“Branjmanları kapatsalar kendimiz yapacağız, onu da yapmıyorlar”

Yetkililere çağrıda bulunan Başkan Soylu, şunları söyledi:

“Gelin bu sokakların branjmanlarını bağlayın, biz bu yolları yapacağız. Görevimiz olmamasına rağmen bu yolları biz yapacağız. Bu insani bir sorundur. Farklı ilçelerde aynı çukurlar açılıyor ve 10 gün sonra kapanıyor. Biz kendimiz bu sokaklara doğalgaz getirdik ve 3 gün içerisinde kapatıldı. Elektirik şebekesi yer altına alındı ve 3 gün içerisinde kapatıldı. Bir tek vatandaş da gelip şikayette bulunamdı. Niye? Açılması kapanması 3 gün. Ama 4 ay, dile kolay 4 aydır buralar böyle.”

“En sonunda 90 bin Menderesliyle belediyeye yürüyeceğim”

Başkan Soylu mücadelerinin devam edeceğini vurgulayarak, “En sonunda alacağım 90 bin Menderesliyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gidip yürüyeceğim” dedi.