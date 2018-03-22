Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki...

Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki...

22 Mart 2018 Perşembe 12:24
Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki huzurevini ziyaret etti. Eşi Arzu Görmez ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluşan Başkan Görmez’e ilgi yoğundu. Huzurevi sakinleri, ilçedeki huzurevi binasını tamamlayarak hizmete açan Başkan Görmez’e teşekkürlerini iletti. Yaşlıların hatırını sorup onlarla sohbet eden Başkan Görmez, uzun süre binada kalarak yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Görmez, 21 Mart Down Sendromluları Farkındalık Günü olması dolayısıyla da bir grup çocukla da bir araya geldi. Toplumsal hayatımızda, yaşam biçimimizde, dini inancımızda, geleneklerimizde, kültürümüzde, ahlaki değerlerimizde, yaşamın bütün alanlarında yaşlılara saygı göstermenin vazgeçilmez bir prensip olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, “Biz büyüklerimizi sadece belli günlerde değil bir ömür boyu saygı ile anmalı, selamlamalıyız. Yaşlısına hürmet etmeyen, yaşlısına destek olmayan hiçbir toplum ayakta kalamaz. Devletimiz sağ olsun, bu güzel mekanda bütün imkanları seferber ederek yaşlılarımıza bakmakta. Biz de Torbalı’da Belediye olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olduk” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can dostlara gıda desteği
Can dostlara gıda desteği
’Mavi Melekler’ ile ’Martılar’ timleri göreve başladı
’Mavi Melekler’ ile ’Martılar’ timleri göreve başladı
İzmir’e şehit ateşi düştü
İzmir’e şehit ateşi düştü

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim