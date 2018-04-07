Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Bahar coşkusu kazandırmaya devam ediyor

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, 30 Mart’ta başlayan “Bırak Kazan” yarışmasıyla pek çok sürpriz hediye dağıtmaya devam ediyor.Baharın gelişini rengarenk dekorların yanı sıra eğlenceli bir kampanyayla da kutlayan...

Bahar coşkusu kazandırmaya devam ediyor

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, 30 Mart’ta başlayan “Bırak Kazan” yarışmasıyla pek çok sürpriz hediye dağıtmaya devam ediyor.Baharın gelişini rengarenk dekorların yanı sıra eğlenceli bir kampanyayla da kutlayan...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:19
Bahar coşkusu kazandırmaya devam ediyor

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, 30 Mart’ta başlayan “Bırak Kazan” yarışmasıyla pek çok sürpriz hediye dağıtmaya devam ediyor.

Baharın gelişini rengarenk dekorların yanı sıra eğlenceli bir kampanyayla da kutlayan Forum Bornova, tüm ziyaretçilerini “Bırak Kazan”la dağıttığı sürpriz hediyelerle sevindiriyor. Forum Bornova’dan tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan herkesin katılmaya hak kazandığı “Bırak Kazan” oyunu, 15 Nisan 2018’e dek sürpriz hediyelerle bahar alışverişinize keyif katmaya devam edecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İzmir gayrimenkul dünyası değişim istiyor"
"İzmir gayrimenkul dünyası değişim istiyor"
Alaçatı Ot Festivali başladı
Alaçatı Ot Festivali başladı
AVM kültürü deniz kültürü ile birleşti
AVM kültürü deniz kültürü ile birleşti

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim