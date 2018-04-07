Bahar coşkusu kazandırmaya devam ediyor

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, 30 Mart’ta başlayan “Bırak Kazan” yarışmasıyla pek çok sürpriz hediye dağıtmaya devam ediyor.

Baharın gelişini rengarenk dekorların yanı sıra eğlenceli bir kampanyayla da kutlayan Forum Bornova, tüm ziyaretçilerini “Bırak Kazan”la dağıttığı sürpriz hediyelerle sevindiriyor. Forum Bornova’dan tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan herkesin katılmaya hak kazandığı “Bırak Kazan” oyunu, 15 Nisan 2018’e dek sürpriz hediyelerle bahar alışverişinize keyif katmaya devam edecek.