Aydem ve Gediz Elektrik, ’Sözleşme Hesap Numarası’ dönemini başlattı

Aydem ve Gediz, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden olan SAP’ye geçti. 19 Mart Pazartesi günü yeni sisteme geçişin tamamlanması ile birlikte müşteriler, tüm işlemlerini Tesisat Numarası yerine artık aboneliklerine özel tanımlanan Sözleşme Hesap Numarası ile gerçekleştirebilecekler.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, faaliyete geçirdiği yeni sistem ile birlikte hizmetlerini kullanıcı dostu ekranlara taşıyıp var olan iş süreçlerindeki manuel işlemleri azaltarak müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Sözleşme Hesap Numaraları SMS ve e- posta yolu ile müşterilere iletecek

Aydem ve Gediz, Sözleşme Hesap Numaralarını, müşterilerine 19 Mart Pazartesi günü SMS ve e-posta yolu ile iletti. İletişim bilgileri güncel olmadığından dolayı Sözleşme Hesap Numaraları SMS veya e- posta yolu ile iletilemeyen müşterilerin, aboneliklerine özel tanımlanan Sözleşme Hesap Numaralarını 0 850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezini arayarak, en yakın Müşteri İlişkileri Merkezleri’ne giderek veya Aydem ve Gediz web sitelerini ziyaret ederek öğrenebilecekleri belirtildi. Sözleşme Hesap Numaraları aynı zamanda ilk fatura döneminden itibaren elektrik faturalarının sol üst tarafında da yer alacak.

Sözleşme Hesap Numarasını web sitesinden öğrenmek isteyen; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan Aydem müşterileri www.aydem.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden, İzmir ve Manisa illerinde yaşayan Gediz müşterileri ise http://www.gediz.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden eski Tesisat Numarası bilgilerini kullanarak Sözleşme Hesap Numaralarını öğrenebilecekler.

İletişim bilgileri güncel olmadığından dolayı Sözleşme Hesap Numaraları, SMS veya e- posta yolu ile iletilemeyen müşteriler, Müşteri İlişkileri Merkezleri’ni ziyaret ederek, İletişim Merkezini arayarak veya web sitelerindeki Bilgi Güncelleme Formunu doldurarak iletişim bilgilerini güncelleyebilecek ve duyurulardan haberdar olabilecekler.