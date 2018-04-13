Anadolu Üniversitesi standına öğrenci akını

Açıköğretim sistemi tanıtımı için Educatürk Yüksek Öğretim Günlerine katılan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin merak ettiği her türlü soruya cevap vererek, bilgilendirdi.

Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca devam eden Educatürk Yüksek Öğretim Günleri Etkinliği’ne katılan Anadolu Üniversitesi’ne öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“225 bin kayıt aldık”

Öğrencilerin yoğun ilgisinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi İzmir Basmane Büro Yöneticisi Mehtap Çimenli, “Educatürk Yükseköğretim Günlerinde Anadolu Üniversitesi olarak bizde buradayız. Üniversitemizin bölümlerini tanıtıyoruz. Özellikle açık öğretim sistemiyle ikinci üniversite kayıtlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin büyük bir ilgisi var. Aynı anda iki üniversitede okumak öğrencilere çok cazip geliyor. Talep var, bu sene zaten 225 bin kayıt aldık. Önümüzdeki yıl bu rakamı artırmayı hedefliyoruz. Bütün öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz” dedi.