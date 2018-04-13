Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Anadolu Üniversitesi standına öğrenci akını

Açıköğretim sistemi tanıtımı için Educatürk Yüksek Öğretim Günlerine katılan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin merak ettiği her türlü soruya cevap vererek, bilgilendirdi.Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca devam eden...

Anadolu Üniversitesi standına öğrenci akını

Açıköğretim sistemi tanıtımı için Educatürk Yüksek Öğretim Günlerine katılan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin merak ettiği her türlü soruya cevap vererek, bilgilendirdi.Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca devam eden...

13 Nisan 2018 Cuma 15:39
Anadolu Üniversitesi standına öğrenci akını

Açıköğretim sistemi tanıtımı için Educatürk Yüksek Öğretim Günlerine katılan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin merak ettiği her türlü soruya cevap vererek, bilgilendirdi.

Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca devam eden Educatürk Yüksek Öğretim Günleri Etkinliği’ne katılan Anadolu Üniversitesi’ne öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“225 bin kayıt aldık”

Öğrencilerin yoğun ilgisinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi İzmir Basmane Büro Yöneticisi Mehtap Çimenli, “Educatürk Yükseköğretim Günlerinde Anadolu Üniversitesi olarak bizde buradayız. Üniversitemizin bölümlerini tanıtıyoruz. Özellikle açık öğretim sistemiyle ikinci üniversite kayıtlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin büyük bir ilgisi var. Aynı anda iki üniversitede okumak öğrencilere çok cazip geliyor. Talep var, bu sene zaten 225 bin kayıt aldık. Önümüzdeki yıl bu rakamı artırmayı hedefliyoruz. Bütün öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi
Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi
Aliağaspor şampiyonluk yolunda
Aliağaspor şampiyonluk yolunda
Aliağa Ticareti Odası meclis ve meslek komitesi üyeliği seçimleri sonuçlandı
Aliağa Ticareti Odası meclis ve meslek komitesi üyeliği seçimleri sonuçlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim