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Aliağa’ya yeni kent görseli

Aliağa Belediyesi, İnönü Bulvarında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bir yeniliğe daha imza attı. İnönü Bulvarı Tüpraş kavşağına konumlandırılan Türkiye’nin ilk ve tek petrol sondaj kulesi görünümlü kent görseli vatandaşların...

Aliağa’ya yeni kent görseli

Aliağa Belediyesi, İnönü Bulvarında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bir yeniliğe daha imza attı. İnönü Bulvarı Tüpraş kavşağına konumlandırılan Türkiye’nin ilk ve tek petrol sondaj kulesi görünümlü kent görseli vatandaşların...

08 Şubat 2018 Perşembe 18:27
Aliağa’ya yeni kent görseli

Aliağa Belediyesi, İnönü Bulvarında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bir yeniliğe daha imza attı. İnönü Bulvarı Tüpraş kavşağına konumlandırılan Türkiye’nin ilk ve tek petrol sondaj kulesi görünümlü kent görseli vatandaşların beğenisini topladı. Türkiye’nin en büyük petrokimya tesislerine ev sahipliği yapması ile bilinen Aliağa’ya kazandırılan görsel özellikle gece aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Aliağa Belediyesi yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri İnönü Bulvarında sürdürdüğü çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında petrol sondaj kulesi görünümlü kent görselini Aliağa’ya kazandırdı. Tüpraş kavşağında yükselen 12 metre uzunluğundaki kule bulvarın görünümüne ayrı bir güzellik kattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar dahilinde İnönü Bulvarı ilk etapta yeni nesil led aydınlatma armatürleriyle ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu. Ardından kapalı pazar yeri kavşağına yerleştirilen Selçuklu motiflerine hakim ay-yıldız figürlü ledli alüminyum kent görseli ile Tüpraş kavşağına yerleştirilen petrol sondaj kulesi görünümlü kent görseli vatandaşların hayranlığını kazandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin orta refüj ile kavşaklarda yaptığı ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da vatandaşlardan tam not aldı.
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