Aliağaspor şampiyonluk yolunda

İzmir Süper Amatör Play-Off turunun 4. haftasında Çeşme Belediyespor ile karşı karşıya gelen Aliağaspor, rakibini 3-0 mağlup etti. 10 kişi kaldığı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran Aliağaspor, puanını 10’a çıkartarak Play-Off liginde liderlik koltuğuna oturdu.

Karşıyaka Efsaneler Sahasında oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Aliağaspor, ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarının son dakikasında Aliağaspor’un başarılı file bekçisi Emre Kızılboğa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Aliağaspor, ikinci yarıda da istekli oyununu sürdürdü.

Mücadelenin 70. dakikasında Muhammet Sak, skoru 1-0 yapan golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda genç golcü Ogün Bulut 85. ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0 öne geçiren golleri kaydetti.

Sahadan galibiyetle ayrılan Aliağaspor, puanını 10 çıkartarak Play-Off liginde liderliğe oturdu ve son maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. 18 Nisan Çarşamba günü 9 puanla ikinci sırada yer alan İzmirspor ile karşılaşacak olan Aliağaspor, sahadan puan ya da puanlarla ayrıldığı takdirde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkmaya hak kazanacak.