Aliağaspor, Bornova 1881’e hazırlanıyor

Ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 47 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı-siyahlılar, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Toki Futbol Sahasında yapılan son antrenman ısınma koşuları, açma germe çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. 5’e 2 pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Tam kadro çalışan sarı-siyahlılarda sakat oyuncu bulunmuyor.

Kınık Belediyespor karşısında talihsiz bir şekilde 3 puan kaybettiklerini belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Ligin zor deplasmanlarından biri olan Bornova 1881’e konuk olacağız. Zor bir maç olacak ama sahaya mutlak 3 puan için çıkacağız. Çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız. Önümüzde birkaç günlük daha süre var. Bu süreyi de iyi değerlendirip en hazır şekilde sahaya çıkacağız. Deplasmandan 3 puan alarak Aliağa’ya döneceğiz” dedi.