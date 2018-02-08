Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya -1°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114264
ALTIN
162.191
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.3219
EURO
4.6828

Aliağaspor, Bornova 1881’e hazırlanıyor

Ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 47 puanla liderlik koltuğunda bulunan...

Aliağaspor, Bornova 1881’e hazırlanıyor

Ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 47 puanla liderlik koltuğunda bulunan...

08 Şubat 2018 Perşembe 18:19
Aliağaspor, Bornova 1881’e hazırlanıyor

Ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 47 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve ligdeki tek mağlubiyetini Kınık Belediye karşısında alan Aliağaspor, 20. haftada Bornova 1881’e konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı-siyahlılar, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Toki Futbol Sahasında yapılan son antrenman ısınma koşuları, açma germe çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. 5’e 2 pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Tam kadro çalışan sarı-siyahlılarda sakat oyuncu bulunmuyor.

Kınık Belediyespor karşısında talihsiz bir şekilde 3 puan kaybettiklerini belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Ligin zor deplasmanlarından biri olan Bornova 1881’e konuk olacağız. Zor bir maç olacak ama sahaya mutlak 3 puan için çıkacağız. Çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız. Önümüzde birkaç günlük daha süre var. Bu süreyi de iyi değerlendirip en hazır şekilde sahaya çıkacağız. Deplasmandan 3 puan alarak Aliağa’ya döneceğiz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aliağa’ya yeni kent görseli
Aliağa’ya yeni kent görseli
Çeşme’de 52 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Çeşme’de 52 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Jeofizikçiler yeni yönetimini seçti
Jeofizikçiler yeni yönetimini seçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim