Aliağa’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen ‘Miraç Kandili’ gecesi Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan özel bir programla idrak edildi. Kur’an-ı Kerim’den surelerin okunduğu, duaların edildiği ve ilahilerin söylendiği programa peygamber aşığı binlerce Aliağalı katıldı.

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Miraç Kandili’ özel programında; Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş, Dünya Ezbere Kur’an Okuma Birincisi Muhammed Said Tusi, Dünya Kur’an Okuma Birincileri Faruk Şahin, Muharrem Şahin, ilahileriyle ünlü Abdurrahman Önül yer aldı. Programa konuk olan hafızlar katılımcılar unutamayacakları bir Kur’an ve dua gecesi yaşattı.

Aliağalılar akın etti

Yaklaşık üç saat süren programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Cumhuriyet Savcısı Adem Akgün, Aliağa Belediyesi Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte binlerce Aliağalı katıldı. Enka Salonunda gerçekleşen programda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcıları kapıda karşıladı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Serkan Acar, konukların kandilini kutladı. Program öncesinde içinde gül lokumu, kandil simidi ve mevlit şekeri olan beş bin adet kandil paketi de program öncesinde vatandaşlara ikram edildi.

Hafız Selman Okumuş’un doyumsuz sohbeti mest etti

Ellerin semaya açıldığı, duaların ve ibadetlerin sıklaştığı, işlenen sevapların katlandığı ‘Miraç Kandili’ özel programı Dünya Kur’an Okuma Birincileri Faruk Şahin ile Muharrem Şahin’in Fetih suresi ve Rahman suresini okumalarıyla başladı. Ardından Hafız Selman Okumuş, gerçekleştirdiği doyumsuz dini sohbeti ile katılımcıların kalp dünyasına hitap etti.

Miniklere büyük alkış

Hafız Okumuş tarafından sahneye çıkartılan 8 yaşlarındaki Miray Ada Tanyel ve Ömer Faruk Akyar, okudukları sureler ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Hafız Okumuş, programın bir bölümünde salondaki tüm çocukları sahneye davet etti. Çocuklarla sohbet eden Hafız Selman Okumuş, miniklere hediyeler verdi.

Abdurrahman Önül duygu yüklü anlar yaşattı

Kur’an gecesi ilahileriyle ünlü Abdurrahman Önül’ün gerçekleştirdiği ilahi dinletisi ile devam etti. Abdurrahman Önül, okuduğu ilahilerle katılımcılara gecenin manevi huzurunu yaşatırken semazen ekibi de ilahilere eşlik etti. Katılımcılar, Abdurrahman Önül’ün söylediği ilahilerde zaman zaman duygu yüklü anlar yaşadı.

Muhammed Said Tusi’den Kur’an ziyafeti

‘Miraç Kandili’ özel programına Dünya Ezbere Kur’an Okuma Birincisi Muhammed Said Tusi damga vurdu. Gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim ziyafeti ile gönüllere hitap eden Tusi, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yürekleri titreten sesiyle Kurân okuyan Tusi, gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı.

“Allah, birlik ve beraberlik içerisinde tekrarlarını nasip etsin”

Yaklaşık üç saat süren ‘Miraç Kandili’ özel programı yapılan hatim dualarıyla son buldu. Programın sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Okudukları Kur’an ve dualarla bizlere bu özel geceyi en güzel şekilde yaşatan hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim, bu gecenin feyzi ve bereketi hürmetine milletimizi tüm sıkıntılarından azad eylesin inşallah. Kandilimiz mübarek olsun. Allah, birlik ve beraberlik içerisinde tekrarlarını nasip etsin.”

Hafız Selman Okumuş’tan Aliağa Belediyesine teşekkür

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş ise şöyle konuştu: “Çok anlamlı bir gece de çok güzel bir program oldu. Eller semaya kalktı. İran’dan Dünya Kur’an Okuma Birincisi Hafız Muhammed Said Tusi, bizlere muhteşem bir Kur’an ziyafeti sundu. Genç hafızlarımız Faruk Şahin ve Muharrem Şahin Kur’an okudular. Abdurrahman Önül ise ilahilerin içindeki sözlerin yaşandığı yere gitti. Annem okudu, annelerin gönlünü yaptı. ’Mescidi Aksa’ dedi, Mescidi Aksa’ya gittik. ’Medine’ dedi, Medine’de bulduk kendimizi. Miniklerin yaptığı dualar özellikle bizi çok etkiledi. Bizlere bu anlamlı ve güzel geceyi yaşatan başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum."