Aliağa Ticareti Odası meclis ve meslek komitesi üyeliği seçimleri sonuçlandı

-Aliağa Ticareti Odası (ALTO) meclis üyeliği ve meslek komitesi üyeliği seçiminde sonuçlar açıklandı.

Aliağa Ticaret Odası’nın (ALTO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri oda binasında gerçekleştirildi. Seçimlerde bu güne kadar adaylığını açıklayan isimlerden Ömer Ertürk, Sedat Sarı ve Ufuk Oktay bulundukları meslek komitelerinin listesinden seçilerek meclis üyeliğine girmeyi bekledi.

Yapılan sayımda kesin olmayan sonuçlara göre Ömer Ertürk’ün mavi listesi 14 meslek komitesinin 10’unda galip çıktı. Ufuk Oktay’ın kırmızı listesi 2 meslek komitesinden çıkarken, Sedat Sarı’nın turuncu listesi ise 1 meslek komitesinden çıkabildi. 3 üyenin çıkması gereken diğer bir meslek gurubundan ise eşitlik oldu. 1 üye Ömer Ertürk’ün, 1 üye Ufuk Oktay’ın listesinden çıkarken, diğer üyenin kurayla belirleneceği ifade edildi. Gayri resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 14 meslek komitesinin 10’unda galip gelen Ömer Ertürk’ün mavi listesinde bulunan üyeler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek Ertürk’ü tebrik etti. Meslek komitesi seçimlerinin ardından ortaya çıkan yeni meclis üyeleri önümüzdeki hafta ALTO’nun yeni yönetim kurulu üyelerini ve yönetim kurulu başkanını belirleyecek.