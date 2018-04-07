Aliağa Belediyesi’nin 2017 Yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü

İlk birleşimi 3 Nisan Salı günü yapılan Aliağa Belediyesi Nisan ayı meclisinin ikinci birleşimi, Meclis İkinci Başkan Vekili Zülküf Koçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantı, 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile başladı. AK Parti grup sözcüsü Kazım Ulaş’ın ve CHP grup sözcüsü Erol Güngör’ün rapor hakkındaki görüşlerini sunmalarının ardından 2017 yılı faaliyet raporu AK Parti’nin red oylarına karşın MHP ve CHP’nin oylarıyla oy çokluğu ile yeterli görüldü.

Komisyonda görüşülen, 2018 Yılı Bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünce yatırım planına alınan ancak kullanılmayacak olan “Hareketli İş Makineleri” ile ilgili ödenek tertibinden 2 milyon 750 bin TL ödeneğin, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ödeneği yetmeyeceği anlaşılan “Yol Bakım Ve Onarım Giderleri” ile “Diğer Hizmet Alımları” ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

Komisyondan gelen raporlar kapsamında meclis üyelerinin oylamasına sunulan; 1-2-4-6 ve 8. maddeler komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 3 ve 5. maddeler oy birliği ile kabul edilirken 7. Madde ise oy çokluğu ile reddedildi.

Nisan Ayı Meclisi İkinci Oturumu, Denetim Komisyonu Raporu’nun meclisin bilgisine sunulması ve toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ile sona erdi.