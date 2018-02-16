Aliağa Belediyesi mezarlık yolunu ağaçlandırdı

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’deki mezarlık yolunu ağaçlandırdı. Belediye ekiplerinin çalışması ile yol yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Kent genelinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’deki mezarlık yolunu ağaçlandırdı. Mezarlığa ulaşımı sağlayan yaklaşık 800 metrelik yola park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerce 130 adet fıstık çamı dikildi. Yolun her iki tarafına dikilen yaklaşık üç metre boyundaki ağaçlar görenlerin beğenisini kazandı. Mevsim şartlarından dolayı çalışmaların iki günde tamamlanabildiğini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, kent genelindeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yeşil dokuyu şehrin tamamına yaymak istediklerini de sözlerine ekleyen Tosun, “Daha yeşil bir Aliağa için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İzmir’de yeşile ve ağaçlandırmaya en çok önem veren ve en fazla yatırım yapan ilçeler arasında ilk sırada yer alıyoruz. Çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Hedefimiz Aliağamızı yeşille anılan bir ilçe yapmak” dedi.