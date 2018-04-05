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Alaçatı Ot Festivali başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 9. Alaçatı Ot Festivali coşkusu başladı.Çeşme Belediyesi’nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında düzenlediği festivalin bu yıl da Çeşme ve Alaçatı’nın yanı sıra, yarımadaya ve Kuşadası’na kadar olan...

Alaçatı Ot Festivali başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 9. Alaçatı Ot Festivali coşkusu başladı.Çeşme Belediyesi’nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında düzenlediği festivalin bu yıl da Çeşme ve Alaçatı’nın yanı sıra, yarımadaya ve Kuşadası’na kadar olan...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:49
Alaçatı Ot Festivali başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 9. Alaçatı Ot Festivali coşkusu başladı.

Çeşme Belediyesi’nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında düzenlediği festivalin bu yıl da Çeşme ve Alaçatı’nın yanı sıra, yarımadaya ve Kuşadası’na kadar olan geniş bir bölgeye ekonomik katkı sağlanması bekleniyor. Çeşme’deki turistik otellerde ve butik otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken, İzmir, Selçuk ve Kuşadası’nda bir çok turistik otel, Alaçatı Ot Festivali nedeniyle paket programlar hazırladılar.

Alaçatı Ot Festivali’nin bu yıl da Çeşme’ye önemli ekonomik girdi sağlaması beklenirken, Alaçatı sokaklarında açılan ot, gıda ve hediyelik eşya stantları, daha ilk günden ilgi görmeye başladı. Stantlarda, Çeşme’nin doğasında yetişen yenilebilir yabani otlar ve endemik bitkilerin yanı sıra, Çeşmeli üreticilerin tarlalarında yetiştirdikleri mevsimlik sebzeler ve Çeşme’ye özgü kokulu limonlar da festival ziyaretçileri için satışa sunuldu. Gıda stantlarında ise Çeşmeli kadınlar, evlerinde festival için özel olarak hazırladıkları lezzetleri, festival ziyaretçilerinin beğenisine sundular.

Öte yandan, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve ADD Çeşme Şubesi tanıtım stantları açarken, Çeşmeli yazarlar da kendilerine ayrılan masalarda kitaplarını okuyucuları için imzalamaya başladılar.

Alaçatı Ot Festivali nedeniyle otoban Çeşme girişinden Marina kavşağı yakınındaki yol da bayraklar, Atatürk Posterleri ve Çeşme Belediyesi flamaları ile süslendi. Cumartesi günü Çeşme’ye yüzlerce tur otobüsünün gelmesi beklenirken, Çeşme’de trafik sıkışıklığının olmaması için, tur otobüslerinin marina kavşağından dönerek, kendileri için ayrılan özel otoparka yönlendirilmesi sağlanacak.

9. Alaçatı Ot Festivali’nin başlaması nedeniyle bu akşam bir kokteyl verecek olan Çeşme Belediyesi, festivalin düzeninin sağlanması için de gerekli önlemleri aldı. Festivalin en renkli görüntülerinin sergilendiği festival korteji ise, yarın saat 13.00’de başlayacak. Festival korteji yürüyüşü Alaçatı Futbol Sahası yakınlarından başlayarak, eski Alaçatı Belediyesi Binası önünde sona erecek.

Festival boyunca çeşitli yemek atölyelerinin yanı sıra, söyleşiler de gerçekleştirilecek. Festivalin en yoğun gününün yaşanacağı Cumartesi günü akşamı, saat 20.00’de, Alaçatı Amfi Tiyatro’da Gökçe konseri, festival ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. Festival, Pazar günü yemek yarışmasının yapılması ve ödül töreniyle sona erecek.
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