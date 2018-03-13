8 kilo altın tozu kullanılıyor

Yaptığı tasarımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü modacı Pınar Bent, İran’ın önemli isimlerinden Şeyha’ya özel bir gelinlik dikiyor.

Gelinlikleriyle Arap dünyasında dikkat çeken Pınar Bent şimdide İran’a gelinlik tasarlamaya başladı. 8 kilogram ağırlığında altın tozundan dokunan gelinlik için İran’dan özel olarak 25 metre uzunluğunda kumaş getirildi. Karşı tarafın isteği doğrultusunda fiyat ile ilgili bir açıklama yapamayacaklarını belirten Pınar Bent, “Her ayrıntı ince ince düşünülüp işleniyor. Şimdiye kadar yapılmamış ve çok iddialı bir gelinlik için çalışıyoruz. Karşı taraf için çok önemli olan bu gelinliği bir Türk modacıya yaptırması ise bizim için gurur kaynağı. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz” dedi.